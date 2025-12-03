快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

NBA／莫蘭特場邊態度佳 灰熊戰績反彈可能不賣了！

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊隊球星莫蘭特。 路透社
灰熊隊球星莫蘭特。 路透社

本場賽事

-

:

-

載入中...

灰熊隊球星莫蘭特Ja Morant）近期陷入交易傳聞，他與灰熊的未來將何去何從引發討論，不過近期灰熊戰績止跌回升，加上莫蘭特在場邊領導力頗受好評，使得他的交易討論更加撲朔迷離。

莫蘭特季初表現低迷，加上與新教練團出現爭執，更因發洩不滿而遭球隊禁賽，使他的交易傳聞響徹雲霄，不過他個人諸多的場外爭議恐影響交易價碼，但總管克萊曼（Zach Kleiman）並未急於交易，因球團了解莫蘭特需找回狀態，才能在交易談判上換來更多籌碼。

灰熊隊雖然今天惜敗馬刺，但近期7場比賽拿下5勝，戰績從4勝11敗回升至9勝13敗，慢慢爬升至西區附加賽席次區間，這段期間莫蘭特在場邊積極協助隊友，也會指導場上控球後衛，灰熊總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）與隊友傑克森（Jaren Jackson Jr.）皆證實，莫蘭特將持續成為一位具領導力的領袖。種種現象可能導致交易風波逐漸退去。

灰熊 莫蘭特 Ja Morant

相關新聞

NBA／和對方球員聊天不理教練、硬刷10分 詹皇遭湖人迷罵翻

月底將滿41歲的湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）昨天表現低迷，面對太陽隊第四節大幅落後狀態下，硬是想辦法刷滿10分，比賽態度引發球迷們強烈批評。 湖人昨天第三節尾聲大幅落後，總教練瑞

NBA／莫蘭特場邊態度佳 灰熊戰績反彈還要賣嗎？

灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）近期陷入交易傳聞，他與灰熊的未來將何去何從引發討論，不過近期灰熊戰績止跌回升，加上莫蘭特在場邊領導力頗受好評，使得他的交易討論更加撲朔迷離。 莫蘭特季初表現

NBA／以Kobe和史考特為例指導佛雷格 獨行俠湯普森：我像聰明老將

現年35歲的湯普森（Klay Thompson）因傷勢和年紀增長，身手大不如前。不過近期他心態轉變，自認是狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）的導師，就像當年湖人隊史考特（Byron Scott）

NBA／球迷問是否願意底薪加入76人？ 西蒙斯：免費都可以

現年29歲的西蒙斯（Ben Simmons）休賽季至今乏人問津，有球迷詢問他是否願意重返老東家76人隊，西蒙斯表示免費都可以。 西蒙斯上賽季轉戰快艇隊，季後卻沒人要。有球迷在IG貼文留言區詢問：

NBA／綠衫軍首節慢熱無妨 布朗轟42分率隊逆轉尼克

塞爾蒂克隊今天主場上演逆轉勝，在布朗（Jaylen Brown）狂轟42分下扭轉首節「慢熱」局勢，最終以123：117擊...

NBA／約柯奇、康寧漢獲單月最佳球員 佛雷格成最佳新秀

NBA公布10、11月的月最佳球員（Players of the Month），由金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）和活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）成本季首度獲獎球員，獨行俠狀元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。