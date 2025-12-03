NBA／莫蘭特場邊態度佳 灰熊戰績反彈可能不賣了！

灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）近期陷入交易傳聞，他與灰熊的未來將何去何從引發討論，不過近期灰熊戰績止跌回升，加上莫蘭特在場邊領導力頗受好評，使得他的交易討論更加撲朔迷離。

莫蘭特季初表現低迷，加上與新教練團出現爭執，更因發洩不滿而遭球隊禁賽，使他的交易傳聞響徹雲霄，不過他個人諸多的場外爭議恐影響交易價碼，但總管克萊曼（Zach Kleiman）並未急於交易，因球團了解莫蘭特需找回狀態，才能在交易談判上換來更多籌碼。

灰熊隊雖然今天惜敗馬刺，但近期7場比賽拿下5勝，戰績從4勝11敗回升至9勝13敗，慢慢爬升至西區附加賽席次區間，這段期間莫蘭特在場邊積極協助隊友，也會指導場上控球後衛，灰熊總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）與隊友傑克森（Jaren Jackson Jr.）皆證實，莫蘭特將持續成為一位具領導力的領袖。種種現象可能導致交易風波逐漸退去。