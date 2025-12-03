NBA／以Kobe和史考特為例指導佛雷格 獨行俠湯普森：我像聰明老將

現年35歲的湯普森（Klay Thompson）因傷勢和年紀增長，身手大不如前。不過近期他心態轉變，自認是狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）的導師，就像當年湖人隊史考特（Byron Scott）指導布萊恩（Kobe Bryant）。

湯普森接受獨行俠記者阿夫塞斯（Grant Afseth）訪問時提到，「我覺得自己像聰明的老將，我身旁站著球隊的未來。我經歷過所有階段：贏球、輸球、復健、被質疑。我只是把學到的一切都傳承給他。」

湯普森認為自己與佛雷格的關係，就像當年史考特和布萊恩的關係類似。1996-97賽季史考特已經35歲，當時還是新秀的布萊恩年僅18歲。不過史考特慧眼識英雄，當時他直言，「記住我現在說的話，我球季一開始就說過，他以後會非常不可思議。我每天看他怎麼練，看他練完還留在球館，練球也提前到。我知道他離開後還會跑去體育館投籃，真的是一名了不起的天才。」

史考特詢問布萊恩生涯第一年的感受，布萊恩成熟地回應：「我真的很期待能和世界上最頂尖的球員對戰，我知道每天晚上都有人來攻擊我，我其實很期待那種進攻和防守端的挑戰，一切都完全如我想像。」

湯普森解釋，「我不是在說佛雷格是Kobe，但我記得當時那段關係，現在我站在那個位置上，我想讓他知道這項運動對我有多重要，每晚都站在場上的意義。」

湯普森上周日面對快艇隊全場13投8中、三分10中6，拿下23分。佛雷格也盛讚湯普森帶來的球場空間、聲音和自信，改變整支球隊，「湯普森今晚這樣拉開空間，會讓所有人都找到攻擊路線。」

這場比賽前湯普森遭遇膝蓋痠痛問題，最後硬著頭皮上場，湯普森說明上場硬拚的原因，「我已經剩沒多少籃球歲月了，打15年了，如果還能多打幾年，那就是好運，每個能上場的夜晚都是恩典。」