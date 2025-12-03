快訊

台股上漲228點收27,793點 台積電收高20元

駭人！台中騎車與大貨車車禍 女騎士頭顱滾地慘死

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

NBA／球迷問是否願意底薪加入76人？ 西蒙斯：免費都可以

聯合新聞網／ 綜合報導
76人時期的西蒙斯。 美聯社
76人時期的西蒙斯。 美聯社

現年29歲的西蒙斯（Ben Simmons）休賽季至今乏人問津，有球迷詢問他是否願意重返老東家76人隊，西蒙斯表示免費都可以。

西蒙斯上賽季轉戰快艇隊，季後卻沒人要。有球迷在IG貼文留言區詢問：「如果76人想要用最低薪資，讓你回來打中鋒或大前鋒，你有意願嗎？」

對此西蒙斯留言回應，「這根本不是為了錢，我免費去打球都行。事情比他們讓你們相信的更複雜，所以我選擇不多說，繼續往前走。現在重點是把身體恢復到100%，再去冒風險打球，不像過去這幾年那樣，一直是在拿健康當賭注。」

西蒙斯2016年以選秀狀元身分風光加盟76人，高大且全能的球風讓他曾被譽為下一個詹姆斯（LeBron James）。雖生涯首季因傷一場未打就報銷，但第2季復出奪下新人王，接下來連3季入選全明星，未來看似一片光明。

不過2021年季後賽76人第二輪G7對老鷹隊，他獲得籃下大空檔竟選擇傳球，導致那一波攻勢沒得分。76人最終不敵老鷹慘遭淘汰，西蒙斯被許多球迷視為戰犯。

從此之後西蒙斯生涯急轉直下，向球隊申請交易、心理健康出問題，還有最致命的背傷，使他2021-22賽季一場都沒打。被交易到籃網隊後，西蒙斯已徹底失去明星身手，還經常因傷勢缺席比賽，讓球迷不再期待。

Ben Simmons 76人

相關新聞

NBA／和對方球員聊天不理教練、硬刷10分 詹皇遭湖人迷罵翻

月底將滿41歲的湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）昨天表現低迷，面對太陽隊第四節大幅落後狀態下，硬是想辦法刷滿10分，比賽態度引發球迷們強烈批評。 湖人昨天第三節尾聲大幅落後，總教練瑞

NBA／球迷問是否願意底薪加入76人？ 西蒙斯：免費都可以

現年29歲的西蒙斯（Ben Simmons）休賽季至今乏人問津，有球迷詢問他是否願意重返老東家76人隊，西蒙斯表示免費都可以。 西蒙斯上賽季轉戰快艇隊，季後卻沒人要。有球迷在IG貼文留言區詢問：

NBA／綠衫軍首節慢熱無妨 布朗轟42分率隊逆轉尼克

塞爾蒂克隊今天主場上演逆轉勝，在布朗（Jaylen Brown）狂轟42分下扭轉首節「慢熱」局勢，最終以123：117擊...

NBA／約柯奇、康寧漢獲單月最佳球員 佛雷格成最佳新秀

NBA公布10、11月的月最佳球員（Players of the Month），由金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）和活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）成本季首度獲獎球員，獨行俠狀元

NBA／「浮誇聳肩」嘲諷詹皇 布魯克斯：他喜歡別人向他低頭

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）轉戰太陽隊後打出生涯最佳表現，昨天面對死對頭詹姆斯（LeBron James）的湖人隊，他攻下全隊最高的33分，帶隊以125：108大勝。布魯克斯賽後也談

NBA／「胖虎」腹股溝拉傷休3周 鵜鶘主帥：沒人比他更想上場

鵜鶘隊當家球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson）復出不久又受傷了，鵜鶘隊今天宣布，威廉森因右側腹股溝二級拉傷，目前歸期未定，預計3周後重新評估傷勢。 威廉森本季僅出賽10場，場均貢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。