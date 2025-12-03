NBA／球迷問是否願意底薪加入76人？ 西蒙斯：免費都可以

現年29歲的西蒙斯（Ben Simmons）休賽季至今乏人問津，有球迷詢問他是否願意重返老東家76人隊，西蒙斯表示免費都可以。

西蒙斯上賽季轉戰快艇隊，季後卻沒人要。有球迷在IG貼文留言區詢問：「如果76人想要用最低薪資，讓你回來打中鋒或大前鋒，你有意願嗎？」

對此西蒙斯留言回應，「這根本不是為了錢，我免費去打球都行。事情比他們讓你們相信的更複雜，所以我選擇不多說，繼續往前走。現在重點是把身體恢復到100%，再去冒風險打球，不像過去這幾年那樣，一直是在拿健康當賭注。」

西蒙斯2016年以選秀狀元身分風光加盟76人，高大且全能的球風讓他曾被譽為下一個詹姆斯（LeBron James）。雖生涯首季因傷一場未打就報銷，但第2季復出奪下新人王，接下來連3季入選全明星，未來看似一片光明。

不過2021年季後賽76人第二輪G7對老鷹隊，他獲得籃下大空檔竟選擇傳球，導致那一波攻勢沒得分。76人最終不敵老鷹慘遭淘汰，西蒙斯被許多球迷視為戰犯。

從此之後西蒙斯生涯急轉直下，向球隊申請交易、心理健康出問題，還有最致命的背傷，使他2021-22賽季一場都沒打。被交易到籃網隊後，西蒙斯已徹底失去明星身手，還經常因傷勢缺席比賽，讓球迷不再期待。