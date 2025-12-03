快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

「LINE Pay給你」是哪種Pay？LINE Pay Money要重新申請嗎？6大問題新舊用戶必看

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／和對方球員聊天不理教練、硬刷10分 詹皇遭湖人迷罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 美聯社
詹姆斯。 美聯社

月底將滿41歲的湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）昨天表現低迷，面對太陽隊第四節大幅落後狀態下，硬是想辦法刷滿10分，比賽態度引發球迷們強烈批評。

湖人昨天第三節尾聲大幅落後，總教練瑞迪克（JJ Redick）指向詹姆斯，似乎打算安排一個戰術，但詹皇在底角和太陽板凳球員們有說有笑，瑞迪克隨後喊出暫停，詹皇繼續和太陽球員講話，瑞迪克無奈搖頭。

詹皇第四節頻頻要球，最後用三分球拿到第10分，生涯連續1297場得分上雙紀錄成功延續，上述兩個行為，引發許多湖人球迷強烈不滿，質疑詹皇的求勝心態。

前NBA球員帕森斯（Chandler Parsons）也在節目上點評，「我不喜歡那樣的畫面。那是我人生第一次看到上了年紀、打起來像那個年紀的詹皇。詹皇看起來不像他自己，這是我第一次看到他呈現那種狀態。」

帕森斯認為瑞迪克讓詹皇留在場上，就是為了拿10分，「他（詹皇）確實在刻意追求，只要還沒拿到，就不打算下場。有點是在迎合他的生涯紀錄，而不是專注已經失去懸念的比賽和賽季。恭喜，但老實說我不喜歡這樣，因為他在做什麼，實在太明顯了。」

湖人 LeBron James

相關新聞

NBA／「胖虎」腹股溝拉傷休3周 鵜鶘主帥：沒人比他更想上場

鵜鶘隊當家球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson）復出不久又受傷了，鵜鶘隊今天宣布，威廉森因右側腹股溝二級拉傷，目前歸期未定，預計3周後重新評估傷勢。 威廉森本季僅出賽10場，場均貢

NBA／和對方球員聊天不理教練、硬刷10分 詹皇遭湖人迷罵翻

月底將滿41歲的湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）昨天表現低迷，面對太陽隊第四節大幅落後狀態下，硬是想辦法刷滿10分，比賽態度引發球迷們強烈批評。 湖人昨天第三節尾聲大幅落後，總教練瑞

NBA／「浮誇聳肩」嘲諷詹皇 布魯克斯：他喜歡別人向他低頭

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）轉戰太陽隊後打出生涯最佳表現，昨天面對死對頭詹姆斯（LeBron James）的湖人隊，他攻下全隊最高的33分，帶隊以125：108大勝。布魯克斯賽後也談

NBA／約柯奇、康寧漢獲單月最佳球員 佛雷格成最佳新秀

NBA公布10、11月的月最佳球員（Players of the Month），由金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）和活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）成本季首度獲獎球員，獨行俠狀元

NBA／保有義大利球員最多得分 「高砲台」蓋里納利宣布退休

義大利高炮台蓋里納利（Danilo Gallinari）今年轉往波多黎各聯賽發展並獲得總冠軍賽MVP，在期待重返NBA舞...

NBA／遭庫班批評罰球慣性踩線 愛德華坦言被影響「已努力修正」

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）近期在罰球線上做出一項「細微卻也重要」的動作調整，而這次改變與達拉斯獨行俠股東庫班（Mark Cuban）先前的公開批評有直接關聯。 庫班今年9月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。