NBA／和對方球員聊天不理教練、硬刷10分 詹皇遭湖人迷罵翻

月底將滿41歲的湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）昨天表現低迷，面對太陽隊第四節大幅落後狀態下，硬是想辦法刷滿10分，比賽態度引發球迷們強烈批評。

湖人昨天第三節尾聲大幅落後，總教練瑞迪克（JJ Redick）指向詹姆斯，似乎打算安排一個戰術，但詹皇在底角和太陽板凳球員們有說有笑，瑞迪克隨後喊出暫停，詹皇繼續和太陽球員講話，瑞迪克無奈搖頭。

WATCH this!!



Not only did LeBron not go back to his sideline after the timeout, but JJ literally had to call the timeout after yelling to get his attention 2x while he was laughing w/ their bench 🗣️🗣️



Are people really going to defend THIS?? 😂😂pic.twitter.com/Ahg7uoKdZj https://t.co/DYnNycA1R8 — HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) December 2, 2025

詹皇第四節頻頻要球，最後用三分球拿到第10分，生涯連續1297場得分上雙紀錄成功延續，上述兩個行為，引發許多湖人球迷強烈不滿，質疑詹皇的求勝心態。

前NBA球員帕森斯（Chandler Parsons）也在節目上點評，「我不喜歡那樣的畫面。那是我人生第一次看到上了年紀、打起來像那個年紀的詹皇。詹皇看起來不像他自己，這是我第一次看到他呈現那種狀態。」

帕森斯認為瑞迪克讓詹皇留在場上，就是為了拿10分，「他（詹皇）確實在刻意追求，只要還沒拿到，就不打算下場。有點是在迎合他的生涯紀錄，而不是專注已經失去懸念的比賽和賽季。恭喜，但老實說我不喜歡這樣，因為他在做什麼，實在太明顯了。」