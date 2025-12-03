快訊

NBA／約柯奇、康寧漢獲單月最佳球員 佛雷格成最佳新秀

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇、康寧漢獲選10、11月最佳球員。 圖截自NBA官網
約柯奇、康寧漢獲選10、11月最佳球員。 圖截自NBA官網

NBA公布10、11月的月最佳球員（Players of the Month），由金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）和活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）成本季首度獲獎球員，獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）也獲選最佳新秀。

約柯奇幫助金塊隊打出14勝5敗的開季成績，期間他繳出場均大三元的表現，每場攻下28.9分、抓下12.4籃板、送出10.9助攻，三項數據皆名列前茅，開季更連續四場完成大三元。康寧漢則帶領活塞打出16勝4敗東區最佳戰績，場均貢獻28.8分、9.4助攻、6.4籃板。

黃蜂隊克努佩爾（Kon Knueppel）與佛雷格則獲選10、11月東西區最佳新秀。佛雷格在20場比賽中場均貢獻16.7分、6.6籃板、3.5助攻、1.4抄截，他在關鍵時刻（clutch）攻下48分，名列NBA第四。克努佩爾場均獲得18.4分位居新秀得分王，他的三分球命中數（69顆）與命中率（41.3%）皆名列新秀第一。

10、11月最佳教練分別由活塞隊比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）與雷霆隊戴格諾（Mark Daigneault）當選，活塞與雷霆目前分居東西區龍頭，雷霆隊更打出20勝1敗的全聯盟最佳成績。10、11月最佳防守球員由雷霆隊華勒斯（Cason Wallace）和暴龍隊巴恩斯（Scottie Barnes）獲得。

約柯奇 康寧漢 Cooper Flagg

