NBA／「浮誇聳肩」嘲諷詹皇 布魯克斯：他喜歡別人向他低頭

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）轉戰太陽隊後打出生涯最佳表現，昨天面對死對頭詹姆斯（LeBron James）的湖人隊，他攻下全隊最高的33分，帶隊以125：108大勝。布魯克斯賽後也談到他對詹皇的想法。

2023年季後賽布魯克斯效力的灰熊隊與湖人交手，第二戰灰熊贏球後布魯克斯直呼，「詹姆斯老了。」布魯克斯接下來4場比賽表現差勁；詹皇則是表現出色。灰熊最終遭淘汰，布魯克斯成為球迷的笑柄。

太陽昨天完全壓制湖人，一度領先破20分，詹皇則是第四節才刷滿10分。比賽中布魯克斯曾在詹皇面前，做出詹皇招牌的聳肩慶祝動作（誇張版），引發湖人主場球迷噓聲。對此布魯克斯表示，「我喜歡在這座球場打球，他們給我很多愛，我也會回應。」

DILLON BROOKS DUNKED ON LEBRON AND MOCKED HIS SHRUG CELLY 😭😭😭 pic.twitter.com/C0O9IFiTNH — BrickCenter (@BrickCenter_) December 2, 2025

詹皇也被捕捉到比賽進行時，在場上與太陽球員們聊天，導致湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）必須喊暫停把人叫回來。

布魯克斯對詹皇的行為不以為然，「我是個競爭者，兄弟，我不太喜歡笑笑鬧鬧那種東西，我只是想讓他知道我在這裡，而且我還在往上爬。他喜歡別人向他低頭，但我不會低頭，我會讓他更想來挑戰我，不然就是惹毛他，兩種都有可能。」

WATCH this!!



Not only did LeBron not go back to his sideline after the timeout, but JJ literally had to call the timeout after yelling to get his attention 2x while he was laughing w/ their bench 🗣️🗣️



Are people really going to defend THIS?? 😂😂pic.twitter.com/Ahg7uoKdZj https://t.co/DYnNycA1R8 — HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) December 2, 2025