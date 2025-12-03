快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

「LINE Pay給你」是哪種Pay？LINE Pay Money要重新申請嗎？6大問題新舊用戶必看

NBA／「浮誇聳肩」嘲諷詹皇 布魯克斯：他喜歡別人向他低頭

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、布魯克斯(右)。 路透
「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）轉戰太陽隊後打出生涯最佳表現，昨天面對死對頭詹姆斯（LeBron James）的湖人隊，他攻下全隊最高的33分，帶隊以125：108大勝。布魯克斯賽後也談到他對詹皇的想法。

2023年季後賽布魯克斯效力的灰熊隊與湖人交手，第二戰灰熊贏球後布魯克斯直呼，「詹姆斯老了。」布魯克斯接下來4場比賽表現差勁；詹皇則是表現出色。灰熊最終遭淘汰，布魯克斯成為球迷的笑柄。

太陽昨天完全壓制湖人，一度領先破20分，詹皇則是第四節才刷滿10分。比賽中布魯克斯曾在詹皇面前，做出詹皇招牌的聳肩慶祝動作（誇張版），引發湖人主場球迷噓聲。對此布魯克斯表示，「我喜歡在這座球場打球，他們給我很多愛，我也會回應。」

詹皇也被捕捉到比賽進行時，在場上與太陽球員們聊天，導致湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）必須喊暫停把人叫回來。

布魯克斯對詹皇的行為不以為然，「我是個競爭者，兄弟，我不太喜歡笑笑鬧鬧那種東西，我只是想讓他知道我在這裡，而且我還在往上爬。他喜歡別人向他低頭，但我不會低頭，我會讓他更想來挑戰我，不然就是惹毛他，兩種都有可能。」

