NBA／保有義大利球員最多得分 「高砲台」蓋里納利宣布退休

義大利「高砲台」蓋里納利（Danilo Gallinari）今年轉往波多黎各聯賽發展並獲得總冠軍賽MVP，在期待重返NBA舞台未果後，今天於個人社群宣布將結束14年NBA生涯，至今累積拿下1萬1607分，仍是義大利球員在NBA最高紀錄。

蓋里納利生於義大利聖安傑洛洛迪賈諾，父親老蓋里納利（Vittorio Gallinari）曾是NBA名帥丹東尼（Mike D'Antoni）的隊友兼室友，蓋里納利15歲就展開職業球員生涯，並在2008年帶著義甲聯賽MVP的頭銜投入NBA選秀會，於首輪第6順位獲得尼克隊青睞展開NBA生涯，剛起步就因為背傷問題缺陣多場賽事，菜鳥球季僅留下出賽28場、場均6.1分的紀錄。

不過隨著傷勢好轉，蓋里納利在生涯第二個賽季就代表尼克出賽81場，其中74場還是先發出擊，繳出平均15.1分、4.9籃板、1.7助攻的亮眼數據，並逐步成長為聯盟高炮塔的代表球員之一；之後蓋里納利陸續效力金塊、快艇、雷霆、老鷹、塞爾蒂克、巫師、活塞與公鹿等隊，年薪也一度突破2000萬美元。

蓋里納利今年一度到波多黎各尋求機會，甚至還帶隊奪冠，個人也拿下總冠軍賽MVP，8月一度喊話希望重返NBA賽場，不過未獲球隊接觸，今天宣布退休，「我懷著無比感恩的心情宣布，將結束夢寐以求的職業生涯，這是一段不可思議的旅程，充滿無數美好的回憶，這些都將伴隨我一生，衷心感謝大家。」