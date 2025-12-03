聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／「胖虎」腹股溝拉傷休3周 鵜鶘主帥：沒人比他更想上場
鵜鶘隊當家球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson）復出不久又受傷了，鵜鶘隊今天宣布，威廉森因右側腹股溝二級拉傷，目前歸期未定，預計3周後重新評估傷勢。
威廉森本季僅出賽10場，場均貢獻22.1分、5.6籃板、4助攻。本季至今他已缺席11場比賽，鵜鶘目前戰績3勝18敗不僅位居西區墊底，更是全NBA最差成績。
根據ESPN統計，自從2019年以選秀狀元身分被鵜鶘選中以來，威廉森只在493場比賽中出賽224場，出場率僅45%。
「沒有任何人比他（威廉森）更想上場打球。」鵜鶘代總教練博雷戈（James Borrego）說：「他熱愛籃球，遭遇傷勢，他是最沮喪的人，不過全隊都會一起支持他。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言