NBA／「胖虎」腹股溝拉傷休3周 鵜鶘主帥：沒人比他更想上場

鵜鶘隊當家球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson）復出不久又受傷了，鵜鶘隊今天宣布，威廉森因右側腹股溝二級拉傷，目前歸期未定，預計3周後重新評估傷勢。

威廉森本季僅出賽10場，場均貢獻22.1分、5.6籃板、4助攻。本季至今他已缺席11場比賽，鵜鶘目前戰績3勝18敗不僅位居西區墊底，更是全NBA最差成績。

根據ESPN統計，自從2019年以選秀狀元身分被鵜鶘選中以來，威廉森只在493場比賽中出賽224場，出場率僅45%。

「沒有任何人比他（威廉森）更想上場打球。」鵜鶘代總教練博雷戈（James Borrego）說：「他熱愛籃球，遭遇傷勢，他是最沮喪的人，不過全隊都會一起支持他。」

"Nobody wants to be on the floor more than Zion. This guy loves the game, loves this city, wears this logo with great pride.. The bottom line is get back to work, all of us. Everyone that is available it's work time.. Nobody is feeling sorry for us"



