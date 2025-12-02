NBA／遭庫班批評罰球慣性踩線 愛德華坦言被影響「已努力修正」

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）近期在罰球線上做出一項「細微卻也重要」的動作調整，而這次改變與達拉斯獨行俠股東庫班（Mark Cuban）先前的公開批評有直接關聯。

庫班今年9月在Podcast上點名愛德華，直言這位年輕後衛「每次罰球都會踩過罰球線」，甚至暗示他已經向聯盟反映此事。相關言論也迅速在網路上引發熱議。

愛德華後來接受訪問時坦承，庫班的批評確實影響了他。他說：「有個有名的人在Instagram或Podcast上談論我的罰球，把這件事情放大到所有人都注意到，所以我不得不改。」

愛德華表示，想在生涯途中改變投籃機制確實「很艱難」，但他也強調自己長時間待在訓練場館，有能力去適應調整。

修正的結果就是，如今愛德華的罰球動作變得更為直立、控制更好，徹底去除先前出手時會讓他腳跨過罰球線的細微前踏動作。

Anthony Edwards calmly hits 3 CLUTCH free throws to tie the game 🔥 pic.twitter.com/ARih8uiaN2 — BrickCenter (@BrickCenter_) 2024年1月21日

This game winning block by Anthony Edwards. Look how high he jumped! https://t.co/RcgWDubhav pic.twitter.com/2ztzTcPWfG — v! (@Vullety) 2025年11月10日