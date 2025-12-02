NBA／讚嘆40歲詹皇熱情投入訓練 馬克西：他真的幫我很多
詹姆斯（LeBron James）和馬克西（Tyrese Maxey）雖然分屬東西岸不同球隊，但卻有深厚的友誼，除了兩人同屬於保羅的經紀公司「Klutch Sports Group」，今年夏天也被目擊到他們和八村壘一同訓練。
談起這位傳奇球星大前輩，馬克西可說是抱持極高敬意。「最讓我印象深刻的是他的熱情，」馬克西說，「我已經很熱愛籃球了，但這個男人打到第23年，訓練時的投入程度就像是第5年。能看到他的訓練、比賽是一種榮幸。」
馬克西坦言自己已經記不清兩人一起訓練過多少次了。 「訓練效果非常好，」 馬克西說，「他很善於溝通，總是積極鼓勵我，給予我很多幫助。我非常感激他，他真的幫了我很多。」
馬克西本季火力大爆發，場均攻下32.3分7.6助攻4.8藍板1.5抄截，在得分排行榜僅次於唐西奇和亞歷山大，日前更在對公鹿一戰狂轟生涯新高54分。而詹姆斯也在Instagram限時動態發文盛讚，「小兄弟你太強啦！」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言