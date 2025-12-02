NBA／戴維斯31分擊碎金塊 獨行俠奇兵：他是球隊支柱

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠球星戴維斯。 路透
本季戰績不理想的獨行俠隊最近迎回球星戴維斯（Anthony Davis），今天面對金塊隊戴維斯打出球星級統治力，狂砍32分13籃板，幫助獨行俠以131：121爆冷奪勝，奇兵小奈哈德（Ryan Nembhard）也說明戴維斯對獨行俠的重要性。

小奈哈德是溜馬隊後衛奈哈德（Andrew Nembhard）的親弟弟。今年落選秀的他身高只有180公分，今天卻大爆發，全場14投12中，繳出28分10助攻0失誤的完美數據，與砍進31分的戴維斯聯手擊碎金塊。

小奈哈德談到戴維斯對獨行俠的影響力，「不管進攻還防守都很巨大，都是我們的支柱，防守端能封阻，還能幫我們把小失誤補起來。」

戴維斯也盛讚小奈哈德，「是他扛著我們前進，他投進關鍵球，做出正確的判讀，把球傳給正確的人手上，把球轉給我們的射手，他今晚絕對值得拿走比賽用球。」

小奈哈德目前只有雙向合約，戴維斯直言，「以一個22歲落選的新秀來說，他真的進步神速，這不是我能決定的，超出我的職權，我不覺得他會當很久的雙向球員，我甚至不知道細節怎麼運作，但全隊所有人都超喜歡跟他一起打球。」

