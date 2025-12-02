快訊

NBA／9失誤平生涯最多 唐西奇：湖人輸球是我的錯

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇今天發生平生涯最多的9次失誤。 路透
唐西奇今天發生平生涯最多的9次失誤。 路透

湖人隊今天以108：125敗給太陽隊，終止7連勝，當家球星唐西奇（Luka Doncic）扛起輸球責任，他說：「這是我的錯，我不能一場比賽出現9次失誤。」

唐西奇首節就拿下20分，是近4場第3度首節就轟至少20分，但第二節個人就出現4失誤，里夫斯全場5失誤也有4次出現在第二節，讓太陽打出35：21的單節攻勢。

湖人全場出現21次失誤，比太陽多出10次，包辦將近一半失誤的唐西奇提到，太陽的防守方式和其他球隊不同，「他們好像試著讓我得分而非創造給其他人機會，所以這讓人有點困惑。但就像我說的，我不該出現那麼多失誤。」

9失誤追平唐西奇生涯最多，且今天的失誤全部是太陽的抄截，湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）認為，太陽中鋒威廉斯（Mark Williams）是讓唐西奇綁手綁腳的關鍵，威廉斯運用自己的身材優勢，其他後衛也不斷運用「上身體」，讓湖人打得辛苦。

湖人接續4戰對手的勝率都超過5成，包括4天3場的客場挑戰，瑞迪克表示要從各個面向檢討改進，「輪替陣容、戰術，所有事情。」

