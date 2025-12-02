NBA／亞歷山大持續進化無人能擋 皮爾斯盛讚已有「喬丹氣場」

奪得上季年度MVP的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），本季持續驚人表現，連名人堂傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）都忍不住公開盛讚，甚至拿他與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）相提並論。

「你根本擋不住他。他開始給我一種喬丹的氣場，你真的看得出來。他就像一台調校完美的機器。我們以前看過布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）這些人時常有爆炸性演出，但這傢伙是穩定的30分啊！那種專注、那種飢餓感真的很少見。」皮爾斯說。

亞歷山大本季出戰21場比賽，場均轟下32.5分4.8籃板6.6助攻1.5抄截，投籃命中率高達54.5%，三分命中率更有41.1%，效率與穩定度皆為聯盟頂尖。此外根據統計，

根據統計，亞歷山大在開季前20場比賽中有多達17場至少拿到30分，過去50年來能有如此表現的怪物只有喬丹。

在亞歷山大的帶領下，雷霆目前以20勝1敗的強勢戰績橫掃全聯盟，連霸之路格外清晰。