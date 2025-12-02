NBA／貝恩復活連兩戰狂轟37分 比肩魔術三大傳奇巨星

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
貝恩近期火力大爆發。 美聯社
奧蘭多魔術雖然賽季之初僅拿到1勝4敗，但近幾周球隊整體逐漸進入狀態，加上今天險勝公牛在內，魔術在最近13場比賽取得10勝，排名也躍升東區第5逼近前面領先的尼克、熱火、暴龍等隊。

對魔術來說，貝恩（Desmond Bane）的復甦猶為關鍵，在這波13戰10勝的過程中，他有8場比賽至少拿到20分，近期更是連兩場砍進37分。而根據統計，本季只要貝恩得到至少20分，魔術10場比賽一共獲得8勝2敗的成績。這也是魔術當初用極大代價將他從灰熊交易來所希望看到的成果。

數據顯示，貝恩成為魔術隊史繼歐尼爾（Shaquille O'Neal）、哈德威（Penny Hardaway）、麥格瑞迪（Tracy McGrady）之後，第4位連兩戰至少拿下35分的球員。

「我每個夏天都努力把自己鍛煉成最全方位的球員。我離自己所期望的目標還有距離，但我認為現在的我能用很多方式影響比賽。」貝恩說。

