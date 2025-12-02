NBA／哈登恐首次無緣季後賽 聖堂射手建議：交易所有球員

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德(左)、哈登(右)。 美聯社
快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）歸隊後，戰績不見起色，近15戰狂輸13場。「大鬍子」哈登（James Harden）生涯前16季都有打進季後賽，這季可能保不住。3冠名將「聖堂射手」格林（Danny Green）建議，快艇可以交易掉所有球員。

快艇目前5勝16敗、西區第14。格林最近與「真理」皮爾斯（Paul Pierce）在節目上討論快艇現狀，「我一直在想，要怎麼用比較好聽的方式，形容這隊到底有多糟。我有點替他難過，哈登被交易到那裡，原本以為會跟雷納德和其他核心一起打球，去年表現其實不錯。」

格林接著建議快艇送走所有球員，包含哈登和雷納德，皮爾斯對此投反對票，理由是快艇剛蓋好新球場，交易會衝擊票房。

對此格林強調，「現在這情況，不管陣中有誰，反正也沒什麼人會進場看，他們看起來就是每場都在輸。」

更慘的是，快艇2026年首輪選秀籤無保護給雷霆，2027首輪選秀互換權也要給雷霆，因此快艇這兩年戰績差，也無法在選秀大會獲得高順位天賦球員，反而是在「助攻」雷霆。

