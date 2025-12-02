聽新聞
NBA／金塊第三名先發倒下！ 穆雷腳踝扭傷第四節退場
金塊隊今天以121：131敗給獨行俠隊，吞下主場4連敗外，明星後衛穆雷（Jamal Murray）第三節還扭傷右腳踝，第四節都缺陣。金塊教頭艾德曼（David Adelman）坦言穆雷缺陣對球隊影響很大，尤其是進攻面，明天穆雷將會進行傷勢評估。
艾德曼提到，穆雷個性頑強，如果因疼痛缺席比賽，代表是很不利的情況，「我希望他後面幾場比賽就能回來。」
賽前穆雷場均可攻下生涯最佳的24分，今天提前傷退下貢獻10分、9助攻。2020到21賽季，穆雷曾遭遇左膝十字韌帶傷勢，不過2023年季後賽繳出26.1分、7.1助攻，成為金塊奪下隊史第一座總冠軍的主要功臣。
金塊已經少了兩位先發葛登（Aaron Gordon）和布勞恩（Christian Braun），穆雷又成傷兵，今天攻下生涯新高的瓊斯（Spencer Jones）坦言對球隊是個傷害，尤其是比賽最後階段，「大家都知道穆雷和約柯奇（Nikola Jokic）的擋拆有多致命，我們確實打得掙扎。」
雖遭遇傷兵問題，艾德曼強調，不會每場比賽談論哪些球員缺陣，「我們有足夠人手，防守端可以更穩定。」
金塊本季14勝6敗戰績暫居西區第4，但最近主場4戰都吞敗，讓艾德曼打趣說，唯一好消息是球隊要展開客場旅程，「看起來我們在其他場館打得比較好，我們要找出原因，因為我們在丹佛打得並不好。」
金塊接續17場比賽就有12場是客場作戰。
