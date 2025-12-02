快訊

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒加上川普介選助攻 宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／金塊第三名先發倒下！ 穆雷腳踝扭傷第四節退場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
金塊穆雷（Jamal Murray）第三節還扭傷右腳踝，第四節都缺陣。 美聯社
金塊穆雷（Jamal Murray）第三節還扭傷右腳踝，第四節都缺陣。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

金塊隊今天以121：131敗給獨行俠隊，吞下主場4連敗外，明星後衛穆雷（Jamal Murray）第三節還扭傷右腳踝，第四節都缺陣。金塊教頭艾德曼（David Adelman）坦言穆雷缺陣對球隊影響很大，尤其是進攻面，明天穆雷將會進行傷勢評估。

艾德曼提到，穆雷個性頑強，如果因疼痛缺席比賽，代表是很不利的情況，「我希望他後面幾場比賽就能回來。」

賽前穆雷場均可攻下生涯最佳的24分，今天提前傷退下貢獻10分、9助攻。2020到21賽季，穆雷曾遭遇左膝十字韌帶傷勢，不過2023年季後賽繳出26.1分、7.1助攻，成為金塊奪下隊史第一座總冠軍的主要功臣。

金塊已經少了兩位先發葛登（Aaron Gordon）和布勞恩（Christian Braun），穆雷又成傷兵，今天攻下生涯新高的瓊斯（Spencer Jones）坦言對球隊是個傷害，尤其是比賽最後階段，「大家都知道穆雷和約柯奇（Nikola Jokic）的擋拆有多致命，我們確實打得掙扎。」

雖遭遇傷兵問題，艾德曼強調，不會每場比賽談論哪些球員缺陣，「我們有足夠人手，防守端可以更穩定。」

金塊本季14勝6敗戰績暫居西區第4，但最近主場4戰都吞敗，讓艾德曼打趣說，唯一好消息是球隊要展開客場旅程，「看起來我們在其他場館打得比較好，我們要找出原因，因為我們在丹佛打得並不好。」

金塊接續17場比賽就有12場是客場作戰。

延伸閱讀

NBA／全隊都可能交易除了這2人 傳國王對庫明加仍感興趣

NBA／轟下前東家金塊止8連敗 衛斯特布魯克：勝利意義重大

NBA／葛登開季狀態絕佳卻傷右腿筋 金塊主帥暗示可能啟用雙塔

NBA／約柯奇聯手穆雷比下火箭雙人組 金塊終結對手5連勝

相關新聞

NBA／太陽「惡棍兄弟」合砍61分虐湖人 詹皇勉強保住神紀錄

湖人隊今天在主場迎戰太陽隊，儘管太陽當家球星布克（Devin Booker）只打10分鐘就傷退，但靠著「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）和「小惡棍」格里斯佩（Collin Gillespi

NBA／坦言每天睡醒都多一些毛病 詹姆斯：這就是衰老

湖人隊今天於主場出戰太陽隊的比賽中，在攻防守潰堤的情況下以17分差距終止7連勝，復出後始終沒有太多驚人表現的詹姆斯（Le...

NBA／哈登恐首次無緣季後賽 聖堂射手建議：交易所有球員

快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）歸隊後，戰績不見起色，近15戰狂輸13場。「大鬍子」哈登（James Harden）生涯前16季都有打進季後賽，這季可能保不住。3冠名將「聖堂射手」格林（

NBA／貝恩復活連兩戰狂轟37分 比肩魔術三大傳奇巨星

奧蘭多魔術雖然賽季之初僅拿到1勝4敗，但近幾周球隊整體逐漸進入狀態，加上今天險勝公牛在內，魔術在最近13場比賽取得10勝，排名也躍升東區第5逼近前面領先的尼克、熱火、暴龍等隊。 對魔術來說，貝恩

NBA／金塊第三名先發倒下！ 穆雷腳踝扭傷第四節退場

金塊隊今天以121：131敗給獨行俠隊，吞下主場4連敗外，明星後衛穆雷（Jamal Murray）第三節還扭傷右腳踝，第...

NBA／楊恩缺陣強森扛重任打出明星身價 背後關鍵竟是有詹皇指導

沒有主控楊恩（Trae Young）的老鷹，同樣也面臨波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷病頻頻缺賽的麻煩，然而球隊反而愈戰愈勇，最近13場比賽拿下9勝，排名維持在東區前7位置，不至

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。