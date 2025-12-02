快訊

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒加上川普介選助攻 宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／坦言每天睡醒都多一些毛病 詹姆斯：這就是衰老

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯此戰勉強攻下10分延續紀錄賽後坦言自己確實逐漸衰老。 路透
詹姆斯此戰勉強攻下10分延續紀錄賽後坦言自己確實逐漸衰老。 路透

本場賽事

-

:

-

載入中...

球員照片

LeBron James

位置 前鋒
得分 28.9
籃板 8.31
助攻 6.8
抄截 0.91

2022-2023賽季

湖人隊今天於主場出戰太陽隊的比賽中，在攻防守潰堤的情況下以17分差距終止7連勝，復出後始終沒有太多驚人表現的詹姆斯（LeBron James）僅以10分、3助攻勉強保住連續1297場得分上雙紀錄，賽後坦言自己確實逐漸衰老。

詹姆斯在11月復出後成為史上首位生涯邁入第23個賽季的球員，不過將滿41歲，復出前5場比賽僅有一場得分突破20分，今天出賽31分鐘只拿下10分，險些中斷個人連續得分上雙紀錄。

談到復出後的表現以及昨天比賽缺陣，詹姆斯難得服老表示，每天醒來確實都會多一些昨天沒有的毛病，這就是衰老。他不諱言指出，現階段已經不需要去爭取更多球權，「我們只需要沿用那些有效的打法，比賽中有機會調整控球節奏、輪替持球人選，這只是一場比賽，不用太多糾結。」

相較於個人表現，詹姆斯認為今天湖人確實沒有打出應有風格，尤其不該發生這麼多失誤，「顯然在主場面對如此強悍的防守時，不能發生太多失誤，幾乎都是讓對手抄球反快攻。今天我們沒有打出自己風格的比賽，但這就只是一場比賽，不必大驚小怪，我們沒有太多問題。」

延伸閱讀

NBA／太陽「惡棍兄弟」合砍61分虐湖人 詹皇勉強保住神紀錄

NBA／談和里夫斯的合作 唐西奇：我們都是優秀球員

NBA／不打「背靠背」 湖人挑戰7連勝少詹皇

NBA／史上最年輕35分球員！ 18歲狀元佛雷格一夜連創多項紀錄

相關新聞

NBA／太陽「惡棍兄弟」合砍61分虐湖人 詹皇勉強保住神紀錄

湖人隊今天在主場迎戰太陽隊，儘管太陽當家球星布克（Devin Booker）只打10分鐘就傷退，但靠著「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）和「小惡棍」格里斯佩（Collin Gillespi

NBA／坦言每天睡醒都多一些毛病 詹姆斯：這就是衰老

湖人隊今天於主場出戰太陽隊的比賽中，在攻防守潰堤的情況下以17分差距終止7連勝，復出後始終沒有太多驚人表現的詹姆斯（Le...

NBA／哈登恐首次無緣季後賽 聖堂射手建議：交易所有球員

快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）歸隊後，戰績不見起色，近15戰狂輸13場。「大鬍子」哈登（James Harden）生涯前16季都有打進季後賽，這季可能保不住。3冠名將「聖堂射手」格林（

NBA／貝恩復活連兩戰狂轟37分 比肩魔術三大傳奇巨星

奧蘭多魔術雖然賽季之初僅拿到1勝4敗，但近幾周球隊整體逐漸進入狀態，加上今天險勝公牛在內，魔術在最近13場比賽取得10勝，排名也躍升東區第5逼近前面領先的尼克、熱火、暴龍等隊。 對魔術來說，貝恩

NBA／金塊第三名先發倒下！ 穆雷腳踝扭傷第四節退場

金塊隊今天以121：131敗給獨行俠隊，吞下主場4連敗外，明星後衛穆雷（Jamal Murray）第三節還扭傷右腳踝，第...

NBA／楊恩缺陣強森扛重任打出明星身價 背後關鍵竟是有詹皇指導

沒有主控楊恩（Trae Young）的老鷹，同樣也面臨波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷病頻頻缺賽的麻煩，然而球隊反而愈戰愈勇，最近13場比賽拿下9勝，排名維持在東區前7位置，不至

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。