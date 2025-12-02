NBA／坦言每天睡醒都多一些毛病 詹姆斯：這就是衰老

LeBron James 位置 前鋒 得分 28.9 籃板 8.31 助攻 6.8 抄截 0.91

湖人隊今天於主場出戰太陽隊的比賽中，在攻防守潰堤的情況下以17分差距終止7連勝，復出後始終沒有太多驚人表現的詹姆斯（LeBron James）僅以10分、3助攻勉強保住連續1297場得分上雙紀錄，賽後坦言自己確實逐漸衰老。

詹姆斯在11月復出後成為史上首位生涯邁入第23個賽季的球員，不過將滿41歲，復出前5場比賽僅有一場得分突破20分，今天出賽31分鐘只拿下10分，險些中斷個人連續得分上雙紀錄。

談到復出後的表現以及昨天比賽缺陣，詹姆斯難得服老表示，每天醒來確實都會多一些昨天沒有的毛病，這就是衰老。他不諱言指出，現階段已經不需要去爭取更多球權，「我們只需要沿用那些有效的打法，比賽中有機會調整控球節奏、輪替持球人選，這只是一場比賽，不用太多糾結。」

相較於個人表現，詹姆斯認為今天湖人確實沒有打出應有風格，尤其不該發生這麼多失誤，「顯然在主場面對如此強悍的防守時，不能發生太多失誤，幾乎都是讓對手抄球反快攻。今天我們沒有打出自己風格的比賽，但這就只是一場比賽，不必大驚小怪，我們沒有太多問題。」