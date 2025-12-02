快訊

NBA／太陽「惡棍兄弟」合砍61分虐湖人 詹皇勉強保住神紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽「惡棍」布魯克斯(右)。 路透
太陽「惡棍」布魯克斯(右)。 路透

湖人隊今天在主場迎戰太陽隊，儘管太陽當家球星布克（Devin Booker）只打10分鐘就傷退，但靠著「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）和「小惡棍」格里斯佩（Collin Gillespie）合砍分61分，以125：108輕取湖人。湖人也結束近期的7連勝。

唐西奇（Luka Doncic）首節就狂轟20分，但太陽第二節逼迫湖人單節11次失誤，打出19：4的瘋狂攻勢，布魯克斯單節拿下15分，半場太陽就領先14分。

第三節太陽持續壓制湖人，末節一度領先破20分，前三節只拿6分的湖人老將詹姆斯（LeBron James）刷進4分，生涯連續第1297場得分上雙，湖人最後5分多鐘換上布朗尼（Bronny James）等板凳球員，比賽成為垃圾時間。

布魯克斯全場25投15中，拿下33分。格里斯佩三分球14中8，攻下生涯新高的28分。奧尼爾（Royce O'Neale）得到6分7籃板11助攻，助攻數平生涯新高。

湖人方面，唐西奇26投15中，得到38分11籃板5助攻，但發生9次失誤。里夫斯（Austin Reaves）拿到16分全隊次高，詹姆斯10投3中僅拿下10分。

太陽 湖人 Dillon Brooks Luka Doncic LeBron James Devin Booker

