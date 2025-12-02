NBA／山本由伸赴湖人主場觀戰 收穫18號特製球衣

NBA湖人隊主場賽事今天有貴客到，道奇隊日籍強投山本由伸赴現場看球，湖人主場也向球迷介紹這位世界大賽MVP到場，主場球迷為他送上熱烈掌聲。

山本由伸今年成為道奇封王一號功臣，世界大賽貢獻3勝，獲選為系列賽MVP，而他在今天現身湖人與太陽隊賽事場邊，也與陣中日本球員八村壘相見歡，山本收到繡有「YAMAMOTO」與「18」號背號的湖人球衣，八村壘的手中則是拿著一顆簽名球。

湖人主場也透過大螢幕向球迷介紹山本由伸的到訪，他對著鏡頭揮手致意，球迷則是送上熱烈掌聲。

大谷翔平去年也曾與太太真美子一起赴湖人主場觀戰，夫妻倆分別收到繡有「17」和「12」號的特製球衣。

2025 World Series MVP Yoshinobu Yamamoto is in attendance for Suns/Lakers 🔥 pic.twitter.com/FKKIYTB21e — NBA (@NBA) 2025年12月2日

山本由伸到訪NBA湖人隊主場賽事。圖／取自道奇官方X 山本由伸到訪NBA湖人隊主場賽事，與八村壘相見歡。圖／取自道奇官方X