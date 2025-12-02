快訊

NBA／山本由伸赴湖人主場觀戰 收穫18號特製球衣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸到訪NBA湖人隊主場賽事，收到特製球衣。圖／取自道奇官方X
NBA湖人隊主場賽事今天有貴客到，道奇隊日籍強投山本由伸赴現場看球，湖人主場也向球迷介紹這位世界大賽MVP到場，主場球迷為他送上熱烈掌聲。

山本由伸今年成為道奇封王一號功臣，世界大賽貢獻3勝，獲選為系列賽MVP，而他在今天現身湖人與太陽隊賽事場邊，也與陣中日本球員八村壘相見歡，山本收到繡有「YAMAMOTO」與「18」號背號的湖人球衣，八村壘的手中則是拿著一顆簽名球。

湖人主場也透過大螢幕向球迷介紹山本由伸的到訪，他對著鏡頭揮手致意，球迷則是送上熱烈掌聲。

大谷翔平去年也曾與太太真美子一起赴湖人主場觀戰，夫妻倆分別收到繡有「17」和「12」號的特製球衣。

山本由伸到訪NBA湖人隊主場賽事。圖／取自道奇官方X
山本由伸到訪NBA湖人隊主場賽事，與八村壘相見歡。圖／取自道奇官方X
湖人 山本由伸 八村壘 大谷翔平

相關新聞

NBA／24記三分彈平隊史 鮑威爾率熱火30比2海嘯攻勢轟垮快艇

熱火隊鮑威爾（Norman Powell）今天面對前東家快艇隊轟下30分，助隊第二節打出30：2的瘋狂反撲攻勢，團隊飆進...

NBA／康寧漢關鍵1吃4拉竿上籃 活塞險勝老鷹獨走東區

日前擊敗熱火隊終止近期2連敗後，東區戰績龍頭活塞隊今天回到主場出戰老鷹隊，再次贏得有驚無險，球隊一哥康寧漢（Cade C...

NBA／米契爾狂飆43分 騎士退溜馬止住3連敗

11月尾聲連吞敗場的騎士隊，今天靠當家球星米契爾（Donovan Mitchell）狂飆43分外帶9籃板，率隊以135：...

NBA／米道頓對前東家飆致勝三分彈 爐主巫師逆轉公鹿

日前終結一波14連勝的巫師隊，本季第3勝沒再等太久，今天靠米道頓（Khris Middleton）前東家飆進致勝三分球、...

NBA／公牛模仿溜馬球風交易來AD？ 傳4球員為非賣品

近日公牛隊被傳出想交易獨行俠明星長人戴維斯（Anthony Davis），不過根據ESPN記者寇里爾（Jamal Collier）報導，公牛不願意為了戴維斯送走4位年輕核心球員。 報導提到，公牛

