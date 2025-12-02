NBA／楊恩缺陣強森扛重任打出明星身價 背後關鍵竟是有詹皇指導

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
強森本季打出明星身價。 美聯社
沒有主控楊恩（Trae Young）的老鷹，同樣也面臨波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷病頻頻缺賽的麻煩，然而球隊反而愈戰愈勇，最近13場比賽拿下9勝，排名維持在東區前7位置，不至於全面崩盤。這其中一大關鍵莫過於強森（Jalen Johnson）挺身而出接管領袖角色。

22歲的強森繼去年的破繭而出後，本季更是打出爆發性數據，至今場均拿下22分9.8籃板7.3助攻1.6抄截，命中率高達53.9％、三分命中率也有41.3％的高水準；累積繳出12次「雙十」、包含2次大三元。強森也將如此爆發成長的關鍵歸功於休賽季與詹姆斯（LeBron James）的聯合訓練。

「我在訓練館跟他一起的時間，非常珍惜他給我的每一點建議。他的職業態度、準備方式、訓練前後的細節，這些我都努力吸收，並融入自己的作息。」強森表示，「我就是近距離觀察他怎麼做事，很幸運能跟他一起訓練。」

強森今夏與詹姆斯一起接受訓練。 路透社
事實上，強森早在上季就展現全能身影，在他肩傷報銷之前，在36場比賽中場均貢獻18.9分10.0籃板5助攻1.6抄截，投籃命中率達50％，是老鷹的重要拼圖。他在恢復過程中持續強化個人能力，而詹姆斯正是推他一把的人。

如今的強森在攻守兩端全面開花，已經具備全明星等級影響力，若以目前球隊的發展來看，處於合約年的楊恩在亞特蘭大的未來顯然已不再穩固，而強森也已經展現扛下門面球星的巨大潛力。

