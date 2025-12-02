NBA／米契爾狂飆43分 騎士退溜馬止住3連敗

11月尾聲連吞敗場的騎士隊，今天靠當家球星米契爾（Donovan Mitchell）狂飆43分外帶9籃板，率隊以135：119擊敗溜馬隊，助隊終結3連敗。

6度入選明星賽的米契爾，上季是年度第一隊成員，今天上半場攻下17分，助隊最多取得21分領先，半場打完也握有66：54領先；溜馬第三節回敬36分，進入第四節時僅落後9分，但米契爾不斷撕裂溜馬防線，切入禁區、外線都有發揮，讓溜馬反撲失利，沒能挑戰3連勝。

米契爾全場27投16中轟下43分，還有9籃板和6助攻，這也是他本季第3度單場超過40分；騎士還有泰森（Jaylon Tyson）27分、11籃板助陣，莫布里（Evan Mobley）和杭特（De'Andre Hunter）各13分。

溜馬以席亞康（Pascal Siakam）26分、7籃板最佳，奈哈德（Andrew Nembhard）21分，赫夫（Jay Huff）和馬修斯（Garrison Mathews）各15分，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的11分都集中在下半場。

SPIDA WENT OFF TONIGHT FOR THE CAVS.



🕷️ 43 PTS (16 in 4Q)

🕷️ 9 REB

🕷️ 6 AST

🕷️ CLE W



He joins LeBron James as the only players in @cavs franchise history to average 30+ PTS over their first 20 games of a season! pic.twitter.com/2enzajnWDd — NBA (@NBA) 2025年12月2日