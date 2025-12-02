快訊

NBA／米契爾狂飆43分 騎士退溜馬止住3連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
騎士米契爾（Donovan Mitchell）狂飆43分外帶9籃板，率隊以135：119擊敗溜馬隊。 美聯社
騎士米契爾（Donovan Mitchell）狂飆43分外帶9籃板，率隊以135：119擊敗溜馬隊。 美聯社

11月尾聲連吞敗場的騎士隊，今天靠當家球星米契爾（Donovan Mitchell）狂飆43分外帶9籃板，率隊以135：119擊敗溜馬隊，助隊終結3連敗。

6度入選明星賽的米契爾，上季是年度第一隊成員，今天上半場攻下17分，助隊最多取得21分領先，半場打完也握有66：54領先；溜馬第三節回敬36分，進入第四節時僅落後9分，但米契爾不斷撕裂溜馬防線，切入禁區、外線都有發揮，讓溜馬反撲失利，沒能挑戰3連勝。

米契爾全場27投16中轟下43分，還有9籃板和6助攻，這也是他本季第3度單場超過40分；騎士還有泰森（Jaylon Tyson）27分、11籃板助陣，莫布里（Evan Mobley）和杭特（De'Andre Hunter）各13分。

溜馬以席亞康（Pascal Siakam）26分、7籃板最佳，奈哈德（Andrew Nembhard）21分，赫夫（Jay Huff）和馬修斯（Garrison Mathews）各15分，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的11分都集中在下半場。

相關新聞

NBA／名記幫背書！ 篤定「爵士一哥」馬卡南不會被交易

來自芬蘭的「爵士一哥」馬卡南（Lauri Markkanen）上賽季身陷交易傳聞，本賽季場均得分逼近30大關的他，依舊是陣中主力，近日根據知名記者史坦（Marc Stein）表示，他認為爵士將圍繞馬卡

NBA／米道頓對前東家飆致勝三分彈 爐主巫師逆轉公鹿

日前終結一波14連勝的巫師隊，本季第3勝沒再等太久，今天靠米道頓（Khris Middleton）前東家飆進致勝三分球、...

NBA／康寧漢關鍵1吃4拉竿上籃 活塞險勝老鷹獨走東區

日前擊敗熱火隊終止近期2連敗後，東區戰績龍頭活塞隊今天回到主場出戰老鷹隊，再次贏得有驚無險，球隊一哥康寧漢（Cade C...

NBA／米契爾狂飆43分 騎士退溜馬止住3連敗

11月尾聲連吞敗場的騎士隊，今天靠當家球星米契爾（Donovan Mitchell）狂飆43分外帶9籃板，率隊以135：...

NBA／公牛模仿溜馬球風交易來AD？ 傳4球員為非賣品

近日公牛隊被傳出想交易獨行俠明星長人戴維斯（Anthony Davis），不過根據ESPN記者寇里爾（Jamal Collier）報導，公牛不願意為了戴維斯送走4位年輕核心球員。 報導提到，公牛

NBA／勇士補強小柯瑞還不夠！ 再簽下24歲後衛克萊耶

勇士隊昨天正式簽下小柯瑞（Seth Curry），今天再做出陣容異動，裁掉雙向合約前鋒羅維（Jackson Rowe），用雙向合約簽下24歲後衛克萊耶（L.J. Cryer）。 現年28歲的羅維

