NBA／康寧漢關鍵1吃4拉竿上籃 活塞險勝老鷹獨走東區

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
康寧漢（Cade Cunningham）在比賽最後3分半鐘挺身而出，包辦球隊最後8分，率活塞險勝老鷹。 法新社
康寧漢（Cade Cunningham）在比賽最後3分半鐘挺身而出，包辦球隊最後8分，率活塞險勝老鷹。 法新社

日前擊敗熱火隊終止近期2連敗後，東區戰績龍頭活塞隊今天回到主場出戰老鷹隊，再次贏得有驚無險，球隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）在比賽最後3分半鐘挺身而出，包辦球隊最後8分，幫助活塞99：98險勝，收下2連勝。

活塞本賽季一度拉出13連勝在東區領先，不過日前接連不敵塞爾蒂克與魔術隊，前一場雖然擊敗熱火止敗，但也只贏對手3分，今天回到主場迎戰老鷹再度陷入苦戰。

上半場老鷹歐康古（Onyeka Okongwu）火力全開，以11投8中的表現攻下18分外帶4助攻，活塞雖然球隊一哥康寧漢手感不佳，僅有6投2中拿下6分，但在他穿針引線下板凳球員挺身而出，幫助活塞前兩節打完還保有1分領先。

易籃後，老鷹輪到強森（Jalen Johnson）接管戰局，第三節單節爆量拿下13分，但在其他球員未能挺身而出的情況下，老鷹單節也僅有19分進帳。

不過第四節強森延續火力，開節就完成一次三分打，幫助老鷹追到僅剩3分差距，甚至在該節中段連得5分後，反倒取得5分領先；但關鍵時刻沈寂了一整場的康寧漢與中鋒杜倫（Jalen Duren）挺身而出，幫助活塞再度要回領先，比賽最後17秒康寧漢更是連續突破4人防守完成高難度拉竿上籃，活塞取得4分領先奠定勝基，最終就以1分差勝出。

活塞除了康寧漢、杜倫分別攻下18分與21分、11籃板外，替補上陣的霍蘭德（Ron Holland II）與勒佛特（Caris LeVert）分別有17分與14分；老鷹先發五虎中，強森、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）、歐康古（Onyeka Okongwu）得分都在20分以上，強森更有29分、13籃板、7助攻全能演出，但板凳得分37：9也成為雙方最大差距。

