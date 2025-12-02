聽新聞
NBA／米道頓對前東家飆致勝三分彈 爐主巫師逆轉公鹿
日前終結一波14連勝的巫師隊，本季第3勝沒再等太久，今天靠米道頓（Khris Middleton）前東家飆進致勝三分球、麥凱倫（CJ McCollum）讀秒階段「神仙球」穩住領先，扭轉最多16分落後劣勢，以129：126逆轉公鹿隊，收下本季第一度主場連勝。
東區排名墊底的巫師隊，上周三主場擊敗老鷹隊終結14連敗，也是本季主場首度勝場開張；客場敗給溜馬隊後再回到華盛頓主場，巫師今天碰公鹿隊雖最多落後16分，但下半場展開反撲，三節打完追到91：94，第四節更緊咬比數。
曾效力公鹿12個賽季的米道頓，上季被交易到巫師，今天面對前東家扮演關鍵角色，第四節1分21秒先投進中距離，最後52秒更飆進超前三分彈，連拿5分助隊以124：122超前比分；39.3秒公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo ）2罰1中後，麥凱倫飆進高難度的後撤步三分球，讓巫師領先擴大到127：123。
公鹿尋求反撲卻發生發球失誤，庫里巴利（Bilal Coulibaly）抄球後直接快攻灌籃還造成安戴托昆波犯規，他罰球雖失手，讓公鹿格林（AJ Green）最後飆進三分彈，仍沒改變巫師以129：126守護主場勝利的結果。
收下本季第3勝的巫師，全隊有6人得分兩位數，麥凱倫28分最高，巴格利（Marvin Bagley III）22分，米道頓15分、6助攻。公鹿以波特（Kevin Porter Jr.）30分最高，安戴托昆波26分。
