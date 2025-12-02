快訊

12歲前擁有智慧手機恐傷兒少身心 美研究指與憂鬱肥胖相關

POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測拍峇里島日出、捕捉猴群看透猴生

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／米道頓對前東家飆致勝三分彈 爐主巫師逆轉公鹿

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
米道頓對前東家公鹿飆進致勝三分球。 美聯社
米道頓對前東家公鹿飆進致勝三分球。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

日前終結一波14連勝的巫師隊，本季第3勝沒再等太久，今天靠米道頓（Khris Middleton）前東家飆進致勝三分球、麥凱倫（CJ McCollum）讀秒階段「神仙球」穩住領先，扭轉最多16分落後劣勢，以129：126逆轉公鹿隊，收下本季第一度主場連勝。

東區排名墊底的巫師隊，上周三主場擊敗老鷹隊終結14連敗，也是本季主場首度勝場開張；客場敗給溜馬隊後再回到華盛頓主場，巫師今天碰公鹿隊雖最多落後16分，但下半場展開反撲，三節打完追到91：94，第四節更緊咬比數。

曾效力公鹿12個賽季的米道頓，上季被交易到巫師，今天面對前東家扮演關鍵角色，第四節1分21秒先投進中距離，最後52秒更飆進超前三分彈，連拿5分助隊以124：122超前比分；39.3秒公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo ）2罰1中後，麥凱倫飆進高難度的後撤步三分球，讓巫師領先擴大到127：123。

公鹿尋求反撲卻發生發球失誤，庫里巴利（Bilal Coulibaly）抄球後直接快攻灌籃還造成安戴托昆波犯規，他罰球雖失手，讓公鹿格林（AJ Green）最後飆進三分彈，仍沒改變巫師以129：126守護主場勝利的結果。

收下本季第3勝的巫師，全隊有6人得分兩位數，麥凱倫28分最高，巴格利（Marvin Bagley III）22分，米道頓15分、6助攻。公鹿以波特（Kevin Porter Jr.）30分最高，安戴托昆波26分。

Giannis Antetokounmpo 公鹿 巫師 Khris Middleton

延伸閱讀

NBA／瞄準歷史得分王寶座 字母哥霸氣宣言：5年內就能趕上

NBA／公鹿苦吞10年來最慘7連敗 字母哥強調「心態」很重要

NBA／字母哥拉傷預計休2周 公鹿教練稱「好消息」

NBA／字母哥傷退輸球 公鹿教頭：看起來不太妙

相關新聞

NBA／名記幫背書！ 篤定「爵士一哥」馬卡南不會被交易

來自芬蘭的「爵士一哥」馬卡南（Lauri Markkanen）上賽季身陷交易傳聞，本賽季場均得分逼近30大關的他，依舊是陣中主力，近日根據知名記者史坦（Marc Stein）表示，他認為爵士將圍繞馬卡

NBA／米道頓對前東家飆致勝三分彈 爐主巫師逆轉公鹿

日前終結一波14連勝的巫師隊，本季第3勝沒再等太久，今天靠米道頓（Khris Middleton）前東家飆進致勝三分球、...

NBA／康寧漢關鍵1吃4拉竿上籃 活塞險勝老鷹獨走東區

日前擊敗熱火隊終止近期2連敗後，東區戰績龍頭活塞隊今天回到主場出戰老鷹隊，再次贏得有驚無險，球隊一哥康寧漢（Cade C...

NBA／米契爾狂飆43分 騎士退溜馬止住3連敗

11月尾聲連吞敗場的騎士隊，今天靠當家球星米契爾（Donovan Mitchell）狂飆43分外帶9籃板，率隊以135：...

NBA／公牛模仿溜馬球風交易來AD？ 傳4球員為非賣品

近日公牛隊被傳出想交易獨行俠明星長人戴維斯（Anthony Davis），不過根據ESPN記者寇里爾（Jamal Collier）報導，公牛不願意為了戴維斯送走4位年輕核心球員。 報導提到，公牛

NBA／勇士補強小柯瑞還不夠！ 再簽下24歲後衛克萊耶

勇士隊昨天正式簽下小柯瑞（Seth Curry），今天再做出陣容異動，裁掉雙向合約前鋒羅維（Jackson Rowe），用雙向合約簽下24歲後衛克萊耶（L.J. Cryer）。 現年28歲的羅維

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。