NBA／公牛模仿溜馬球風交易來AD？ 傳4球員為非賣品

近日公牛隊被傳出想交易獨行俠明星長人戴維斯（Anthony Davis），不過根據ESPN記者寇里爾（Jamal Collier）報導，公牛不願意為了戴維斯送走4位年輕核心球員。

報導提到，公牛去年開始模仿溜馬隊的快速球風，上季最後繳出14勝6敗戰績，今年開季6勝1敗，不過最近又打出3勝9敗，被打回原形。

公牛球星吉迪（Josh Giddey）受訪時坦言公牛陣容與溜馬陣容很像，「哈利伯頓（Tyrese Haliburton）當然是不可思議的球員，但他們沒那種超級巨星。他們有很多非常紮實的好球員，是靠整體防守，而這就是我們需要提升的地方。」

一位公牛內部人士提到：「溜馬有哈利伯頓和席亞康（Pascal Siakam）。如果吉迪成長為全明星，何時該出手換來屬於我們的席亞康？」

據公牛消息人士透露，公牛仍將吉迪、懷特（Coby White）和布澤利斯（Matas Buzelis）視為未來核心，還有今年首輪第12順位新秀艾森格（Noa Essengue）。

公牛深知他們需要在這個核心上繼續補強，也做好準備。公牛未來7年都有自己的首輪選秀權，還有2026年拓荒者首輪（前14順位保護），下賽季有7000萬美元薪資空間。

公牛內部已討論過各種可能性，包含洽談獨行俠球星戴維斯，他們相信戴維斯能補強球隊軟弱的禁區保護與內線防守。但球隊還未接近競爭行列前，公牛不會為這種大交易犧牲年輕核心。