快訊

12歲前擁有智慧手機恐傷兒少身心 美研究指與憂鬱肥胖相關

POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測拍峇里島日出、捕捉猴群看透猴生

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

NBA／公牛模仿溜馬球風交易來AD？ 傳4球員為非賣品

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯(左)。 路透
戴維斯(左)。 路透

近日公牛隊被傳出想交易獨行俠明星長人戴維斯（Anthony Davis），不過根據ESPN記者寇里爾（Jamal Collier）報導，公牛不願意為了戴維斯送走4位年輕核心球員。

報導提到，公牛去年開始模仿溜馬隊的快速球風，上季最後繳出14勝6敗戰績，今年開季6勝1敗，不過最近又打出3勝9敗，被打回原形。

公牛球星吉迪（Josh Giddey）受訪時坦言公牛陣容與溜馬陣容很像，「哈利伯頓（Tyrese Haliburton）當然是不可思議的球員，但他們沒那種超級巨星。他們有很多非常紮實的好球員，是靠整體防守，而這就是我們需要提升的地方。」

一位公牛內部人士提到：「溜馬有哈利伯頓和席亞康（Pascal Siakam）。如果吉迪成長為全明星，何時該出手換來屬於我們的席亞康？」

據公牛消息人士透露，公牛仍將吉迪、懷特（Coby White）和布澤利斯（Matas Buzelis）視為未來核心，還有今年首輪第12順位新秀艾森格（Noa Essengue）。

公牛深知他們需要在這個核心上繼續補強，也做好準備。公牛未來7年都有自己的首輪選秀權，還有2026年拓荒者首輪（前14順位保護），下賽季有7000萬美元薪資空間。

公牛內部已討論過各種可能性，包含洽談獨行俠球星戴維斯，他們相信戴維斯能補強球隊軟弱的禁區保護與內線防守。但球隊還未接近競爭行列前，公牛不會為這種大交易犧牲年輕核心。

公牛 獨行俠 Anthony Davis

相關新聞

NBA／名記幫背書！ 篤定「爵士一哥」馬卡南不會被交易

來自芬蘭的「爵士一哥」馬卡南（Lauri Markkanen）上賽季身陷交易傳聞，本賽季場均得分逼近30大關的他，依舊是陣中主力，近日根據知名記者史坦（Marc Stein）表示，他認為爵士將圍繞馬卡

NBA／米道頓對前東家飆致勝三分彈 爐主巫師逆轉公鹿

日前終結一波14連勝的巫師隊，本季第3勝沒再等太久，今天靠米道頓（Khris Middleton）前東家飆進致勝三分球、...

NBA／康寧漢關鍵1吃4拉竿上籃 活塞險勝老鷹獨走東區

日前擊敗熱火隊終止近期2連敗後，東區戰績龍頭活塞隊今天回到主場出戰老鷹隊，再次贏得有驚無險，球隊一哥康寧漢（Cade C...

NBA／米契爾狂飆43分 騎士退溜馬止住3連敗

11月尾聲連吞敗場的騎士隊，今天靠當家球星米契爾（Donovan Mitchell）狂飆43分外帶9籃板，率隊以135：...

NBA／公牛模仿溜馬球風交易來AD？ 傳4球員為非賣品

近日公牛隊被傳出想交易獨行俠明星長人戴維斯（Anthony Davis），不過根據ESPN記者寇里爾（Jamal Collier）報導，公牛不願意為了戴維斯送走4位年輕核心球員。 報導提到，公牛

NBA／勇士補強小柯瑞還不夠！ 再簽下24歲後衛克萊耶

勇士隊昨天正式簽下小柯瑞（Seth Curry），今天再做出陣容異動，裁掉雙向合約前鋒羅維（Jackson Rowe），用雙向合約簽下24歲後衛克萊耶（L.J. Cryer）。 現年28歲的羅維

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。