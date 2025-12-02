快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

NBA／勇士補強小柯瑞還不夠！ 再簽下24歲後衛克萊耶

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士24歲後衛克萊耶。截圖自NBA G League X
勇士24歲後衛克萊耶。截圖自NBA G League X

勇士隊昨天正式簽下小柯瑞（Seth Curry），今天再做出陣容異動，裁掉雙向合約前鋒羅維（Jackson Rowe），用雙向合約簽下24歲後衛克萊耶（L.J. Cryer）。

現年28歲的羅維上季替勇士出賽6場，平均得到3.7分1.8籃板0.7助攻，目前因腳踝受傷缺陣。本季在發展聯盟出賽5場，平均13.4分8.4籃板，三分命中率23.8%。

據ESPN記者史萊特（Anthony Slater）報導，勇士預計裁掉羅維，簽下今年的落選秀克萊耶。

克萊耶曾在季前熱身賽單場拿下14分，本季在勇士發展聯盟出賽7場，平均能攻下24.3分，三分命中率41.4%。

勇士

相關新聞

NBA／名記幫背書！ 篤定「爵士一哥」馬卡南不會被交易

來自芬蘭的「爵士一哥」馬卡南（Lauri Markkanen）上賽季身陷交易傳聞，本賽季場均得分逼近30大關的他，依舊是陣中主力，近日根據知名記者史坦（Marc Stein）表示，他認為爵士將圍繞馬卡

NBA／勇士補強小柯瑞還不夠！ 再簽下24歲後衛克萊耶

勇士隊昨天正式簽下小柯瑞（Seth Curry），今天再做出陣容異動，裁掉雙向合約前鋒羅維（Jackson Rowe），用雙向合約簽下24歲後衛克萊耶（L.J. Cryer）。 現年28歲的羅維

NBA／亞歷山大連續93場至少20分 距張伯倫紀錄障礙M33

美國職籃NBA最有價值球員（MVP）亞歷山大今天砍下26分，率領奧克拉荷馬雷霆以123比115擊敗波特蘭拓荒者，報了本季...

NBA／愛德華爆砍32分翻掉黑衫軍 締造灰狼隊史第一人新猷

灰狼今日比賽雖在前三節遭「黑衫軍」馬刺壓制，但靠著末節讓馬刺僅得19分，以及外線連發，灰狼一舉超車成功收下2連勝，灰狼當家球星「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）則砍下全場最高32分，更

NBA／談和里夫斯的合作 唐西奇：我們都是優秀球員

湖人隊今天在當家球星唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）雙雙飆破30分發揮下，一路領先...

NBA／「最年輕35分」佛雷格近況火燙佳 唐西奇：他會成為偉大球員

獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）近期狀態火熱，昨天對陣快艇創下史上最年輕單場破35分球員的新紀錄，他在前一日曾與唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的湖人交手，當時拿下13分11助攻的成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。