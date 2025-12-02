NBA／勇士補強小柯瑞還不夠！ 再簽下24歲後衛克萊耶
勇士隊昨天正式簽下小柯瑞（Seth Curry），今天再做出陣容異動，裁掉雙向合約前鋒羅維（Jackson Rowe），用雙向合約簽下24歲後衛克萊耶（L.J. Cryer）。
現年28歲的羅維上季替勇士出賽6場，平均得到3.7分1.8籃板0.7助攻，目前因腳踝受傷缺陣。本季在發展聯盟出賽5場，平均13.4分8.4籃板，三分命中率23.8%。
據ESPN記者史萊特（Anthony Slater）報導，勇士預計裁掉羅維，簽下今年的落選秀克萊耶。
克萊耶曾在季前熱身賽單場拿下14分，本季在勇士發展聯盟出賽7場，平均能攻下24.3分，三分命中率41.4%。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言