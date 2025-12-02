NBA／名記幫背書！ 篤定「爵士一哥」馬卡南不會被交易

來自芬蘭的「爵士一哥」馬卡南（Lauri Markkanen）上賽季身陷交易傳聞，本賽季場均得分逼近30大關的他，依舊是陣中主力，近日根據知名記者史坦（Marc Stein）表示，他認為爵士將圍繞馬卡南進行建隊，不傾向交易他。

上賽季期間，爵士在例行賽打出17勝65敗的隊史最差戰績，無緣季後賽，馬卡南的場均也僅有19分，整體投籃命中率42.3%也不理想。因此，有關馬卡南的交易傳問可謂「滿天飛」。不過他最終還是留在了爵士隊，隨著新賽季的進行，從種種跡象來看，他在爵士的效力時間似乎會比最初預期的還要長。

史坦說道：「儘管競爭對手很難看清爵士隊管理層的意圖，但我們採訪的大多數球隊都越來越相信，爵士隊更有可能在這個賽季透過交易的方式，嘗試補強以馬卡南為核心的陣容，而不是交易走他。」

「馬卡南在生涯第9個賽季場均得到職業生涯最高的28.5分，這延續了他在芬蘭國家隊夏季的出色表現。雖然這位28歲的球員至今還沒有在季後賽中亮相過，但他仍毫不掩飾自己對爵士的熱愛。綜合所有因素來看，爵士圍繞這位身高7尺的芬蘭長人建隊是完全合理的。」史坦總結道。

Lauri Markkanen is shooting 29.1% from 3 over Utah's last 6 games but is still averaging 27.0 PPG during that stretch



Last night he shot 2/13 from deep but still ended up with 28 PTS



Good sign he can score a lot of points when the 3-pointer isn't falling pic.twitter.com/xGK7hxwiVB — Jazz Lead (@JazzLead) 2025年11月30日