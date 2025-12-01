NBA／亞歷山大連續93場至少20分 距張伯倫紀錄障礙M33

雷霆當家MVP球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天面對拓荒者僅「小拿」26分，但球隊仍以以123比115拿下12連勝，也報了本季至今所吞唯一一敗的一箭之仇。亞歷山大個人也順利連續93場比賽得到至少20分，獨佔聯盟史上第二長紀錄。

包括亞歷山大在內，雷霆共有6名球員得分達到兩位數，漂亮贏得12連勝，戰績提升至20勝1敗，打出全聯盟自2015-16年賽季金州勇士開季21連勝以來的最佳開季成績。歷史上有如此開季表現的還包括1993-94年賽季的火箭隊和1969-70年賽季的尼克隊。

亞歷山大目前已經連續93場比賽至少拿到20分，這是NBA史上第二長的紀錄，僅次於傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）在1961年10月至1963年1月間締造的126場紀錄。

Tonight marks Shai Gilgeous-Alexander's 93rd consecutive game with 20+ PTS...



Passing Wilt Chamberlain for the second-longest such streak in NBA HISTORY 🤯



He now trails only another Wilt streak (126 games). pic.twitter.com/GyXpBsNjAe — NBA (@NBA) 2025年12月1日

張伯倫曾在1963年2月至1964年3月期間寫下92場紀錄，名列史上第二，僅次於他自己。亞歷山大在11月29日追平這項紀錄，今天再下一城，獨占史上第2長紀錄，也是相隔超過60年再有球員能夠挑戰張伯倫的紀錄，可說是相當難能可貴。

雷霆本季迄今唯一的敗仗發生在11月5日對拓荒者一役，當時他們在波特蘭丟失22分領先，以119比121落敗。

雷霆今天上演第四節大反撲，一舉撂倒拓荒者，完成甜蜜復仇。

雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）此役貢獻19分、9籃板、3阻攻和1抄截。雷霆在末節開局打出8比0攻勢，在這場15度互換領先的激戰中取得主導權。

拓荒者這場比賽再度給雷霆施壓，在第3節結束時以87比85領先。阿夫迪賈（Deni Avdija）繳出31分、19籃板、10助攻的「大三元」表現，但雷霆拒絕再度翻船。

維金斯（Aaron Wiggins）先抄截再上籃，帶動雷霆在末節的開局攻勢；接著霍姆葛倫送出火鍋後再完成上籃；威廉斯（Jalen Williams）灌籃得分，米契爾（Ajay Mitchell）再抄截上籃。不到兩分鐘，雷霆瞬間建立起6分領先。

威廉斯賽後表示：「那一波我們逼迫對手出現不少失誤，靠的是努力、防守站位正確，以及確實執行比賽計畫。」「我認為那波攻勢拉開了比賽。」

他並說：「在快攻中有輕鬆上籃機會時，整體比賽節奏會更順暢，也更激勵你防守，而我們也確實做到了。」