NBA／愛德華爆砍32分翻掉黑衫軍 締造灰狼隊史第一人新猷

灰狼今日比賽雖在前三節遭「黑衫軍」馬刺壓制，但靠著末節讓馬刺僅得19分，以及外線連發，灰狼一舉超車成功收下2連勝，灰狼當家球星「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）則砍下全場最高32分，更靠著職業生涯第102次砍下30分以上的得分，成功刷新灰狼隊史紀錄。

整場比賽雙方打得你來我往，前三節打完，馬刺隊帶著4分的領先優勢進入第四節。儘管如此，灰狼隊在比賽結束前最後12分鐘突然爆發，單節以36：19的比數在主場痛擊馬刺。灰狼能夠獲勝的關鍵在於三分把握度高，它們全場投進17個三分球，命中率為45.9%；反觀馬刺僅8顆，命中率24.2%。

愛德華在36分鐘的出場時間，全場18投13中，其中三分球6投4中，罰球2罰全中，砍下32分、6次助攻和3個籃板，憑藉出色的得分表現創造了球隊歷史，據統計，他在效力灰狼期間，得分破30分的比賽場次已達102場，成為灰狼隊史第1人完成此壯舉。

本場比賽，灰狼隊共5名球員得分上雙，除了愛德華之外，「二當家」藍道（Julius Randle）得到22分、12助攻、6籃板和1抄截；迪文森佐（Donte DiVincenzo）得到18分與5籃板；里德（Naz Reid）得到15分、5籃板；麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）得到13分、4籃板。

本賽季，愛德華場均可攻下28.7分、4.6籃板以及3.7助攻，在他的強勢表現下，目前灰狼戰績為12勝8敗，排在西區第6，距離第5的馬刺落後1.5場勝場數。

