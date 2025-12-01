NBA／談和里夫斯的合作 唐西奇：我們都是優秀球員
湖人隊今天在當家球星唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）雙雙飆破30分發揮下，一路領先鵜鶘隊，終場以133：121收下7連勝，後場雙星成本季勝利保證。
唐西奇今天攻下34分、12籃板和7助攻，里夫斯也有33分、8助攻表現，就算「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）休兵仍輕取鵜鶘。
打出開季15勝4敗表現，唐西奇談到和里夫斯的合作時說：「我不知道什麼讓這變得特別，但我想我們都是很優秀的籃球員。」
湖人本季首度迎接主場「背靠背」賽程，因坐骨神經痛缺席開季前14場的詹姆斯，明天碰太陽隊是否會上陣還未知。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，這是球隊要面對的狀況，球隊針對詹姆斯的身體狀態要謹慎以對。
湖人本季還有10次「背靠背」，瑞迪克表示目標是逐漸提升詹姆斯狀態，讓之後就算背靠背都能上陣，「這是一個目標，但你說得對，每個背靠背狀況都不一樣，這是目前NBA的現實，但你也會希望他能打背靠背，他自己也是，所以我們會朝這方向努力。」
湖人還有63例行賽，詹姆斯若想爭看個人獎，最多只能再缺陣2場，不過瑞迪克表示個人獎項非重點，自己會想讓自己球員盡力爭取，但身為教練和球員，要考慮的事情非常多，個人獎的排序並不在前頭。
