NBA／「紫金神盾」艾頓膝蓋又被撞！7連勝後報平安：I'm good！

洛杉磯湖人今交手鵜鶘以133：121勝出，收下本季第15勝，當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）繳出22分、12籃板的優異表現，雖然他在第四節膝蓋遭到對手擦撞，後一瘸一拐的走回板凳，看上去非常嚴重，但據艾頓在賽後受訪表示，這個傷對他來說明顯「問題不大」。

艾頓本場比賽擔任先發中鋒出戰，上場27分鐘，拿下「雙十」22分、12籃板之外，還送出驚人的4記火鍋。他的隊友唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）則分別砍下34分和33分，讓比賽提前結束懸念，終場以12分差輕取鵜鶘。

Deandre Ayton appeared to suffer a knee injury in the 4th quarter of Sunday’s contest.



Coach Redick said Ayton was “in terrific spirits” after the game.pic.twitter.com/8ncRDCqaPj — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 2025年12月1日

在第四節時，艾頓的膝蓋曾遭到鵜鶘中鋒昆恩（Derik Queen）的撞擊，當時他表情痛苦、手撐膝蓋，隨後一瘸一拐地離開了球場。先前在11月24日對猶他爵士的比賽，艾頓同樣也被對手撞擊膝蓋，且相比這次更為嚴重，他當時說道：「那感覺真的有點嚇人，像是膝蓋斷掉一樣。他的髕骨直接撞上我的髕骨，完全是骨頭撞骨頭的挫傷。」他也因此休兵了幾天才復出。

不過好消息是，這次撞擊對他來說似乎並無大礙，他在今日賽後受訪時提到，「是的，我有稍微調整了一下，前幾天在猶他的那次碰撞，總教練瑞迪克（JJ Redick）告訴我無論如何他都會把我換下來，所以時機正好。」

他接著補充：「我的膝蓋腫脹已經冷卻下來了，現在一切都好了，真是太瘋狂了，我當時就感覺有點不對勁，然後馬上就有替補換我下去。」

今年，艾頓為湖人出戰17場比賽，場均上場29分鐘，並得到平均16分、8.6籃板。

Deandre Ayton on knocking knees late in the game: “It cooled down … I’m good now” pic.twitter.com/CYKKMb5wPf — Dave McMenamin (@mcten) 2025年12月1日