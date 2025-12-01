NBA／豪華快艇至今僅拿5勝 主帥坦言：我們沒有下一步計畫

今夏大動作補強的洛杉磯快艇本賽季走得坎坷，目前僅拿5勝的他們屈居西區倒數第3，在昨日110：114敗給另一支弱旅獨行俠後，快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）表示，球隊已面臨「無路可走」的窘境。

快艇在賽季初取得3勝2敗的不錯戰績，但最近15場比賽中，他們卻只贏了2場比賽。除了被詬病的防守問題外，主戰球星的缺陣也是影響球隊戰績的因素之一，明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）本季截至目前因為傷勢困擾，只出賽了9場比賽，場均攻下25.3分、5.3籃板和2.9助攻，直到近期才復出。

The Clippers just lost at home to the Mavericks, who were missing Anthony Davis and came in 5–15 tonight.



They’re now 2–13 in their last 15 games 😳 pic.twitter.com/HPsxVR6fXS — NBACentral (@TheDunkCentral) 2025年11月30日

昨日面對獨行俠的比賽，快艇更是凸顯他們在防守端以及板凳火力不足的問題，他們讓獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）砍下全場最高，同時也是個人新高的35分；以及讓全場攻下23分的射手湯普森（Klay Thompson）在末節單節飆進4顆外線逆轉比賽，使得快艇最終在關鍵時刻慘遭翻盤。

反觀快艇，儘管雙星哈登（James Harden）、雷納德合砍59分，祖巴茲（Ivica Zubac）、柯林斯（John Collins）也分別有19分與21分進帳，但無奈他們板凳端僅拿5分，全部來自於25歲小將布朗（Kobe Brown），成為比賽勝負的分水嶺。

快艇雙星哈登（右）、雷納德（左）。 美聯社

賽後，泰隆魯毫不掩飾自己的沮喪，並談到球隊在賽季初低迷時期，尚未能夠找到解決辦法的問題，他表示：「我們嘗試了很多不同的方法，我們會繼續嘗試，但目前還沒有下一步計劃。」

近8戰吞下7敗的快艇，本賽季戰績5勝15敗，排在西區倒數第3，下場比賽他們將在台灣時間周二對上東區勁旅熱火。

Ty Lue was asked if there’s a next step the Clippers can take at this point, since nothing is changing.



Lue: “We’ve tried a lot of different things. We’ll keep trying. There’s no next step right now.” — Joey Linn (@joeylinn_) 2025年11月30日