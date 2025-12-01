NBA／「最年輕35分」佛雷格近況火燙佳 唐西奇：他會成為偉大球員

獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）近期狀態火熱，昨天對陣快艇創下史上最年輕單場破35分球員的新紀錄，他在前一日曾與唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的湖人交手，當時拿下13分11助攻的成績。賽後，唐西奇也高度讚揚這位新科狀元，並認為佛雷格未來將成為一名偉大的球員。

儘管獨行俠本賽季表現令球迷失望，但佛雷格這位全聯盟中最年輕的球員卻是獨行俠為數不多的亮點之一，他從開季至今已貢獻了幾場精彩的比賽，像是在11月29日NBA盃小組賽獨行俠對湖人，佛雷格全場上場約36分鐘，攻下13分看似平平，但同時他有11助攻、7籃板的演出，展示他的全方位身手，他在該場比賽也超越湖人球星詹姆斯（LeBron James），成為最年輕助攻達雙位數的球員。

Luka Doncic believes Cooper Flagg is gonna be a great player:https://t.co/8Q9JzqjNCw — Lakers Nation (@LakersNation) 2025年11月30日

在隔日11月30日，佛雷格面對快艇迎來大爆發，他全場狂砍35分8籃板2助攻，以18歲又343天的年齡，再度刷新「史上最年輕單場破35分球員」的新紀錄。

唐西奇在週六對陣獨行俠賽後受訪時，談到了他對於佛雷格的看法，他首先說道：「我認為他是一名優秀的球員，」並表示：「顯然，狀元秀肩負著巨大的壓力，他肩上的擔子很重，但我認為他會成為一名偉大的球員。」

本賽季，佛雷格目前場均出賽約34分鐘，得到16.7分、6.6籃板和3.5助攻。

Cooper Flagg couldn’t have defended this any better, yet he was totally helpless.



NOBODY finishes through contact better than Luka Doncic 💥 💥 pic.twitter.com/Uv3A5QttDY — HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) 2025年11月30日

No 1 draft pick Cooper Flagg joined LeBron James as the only players in NBA history to have scored 30+ points in a game before turning 19 years old in Dallas' victory over the Los Angeles Clippers last night 🤝 pic.twitter.com/lvEgiUPkvs — Sky Sports (@SkySports) 2025年11月30日