快訊

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

布魯斯威利罹失智症3年！健康急速下滑 後事安排曝「死後捐贈大腦」

1199元起！台灣虎航2026夏季航班第2波 明天上午10時開賣

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／首節狂灌46分！詹皇休兵無礙 唐西奇率湖人笑納7連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇輕鬆拿下34分12籃板7助攻。 路透社
唐西奇輕鬆拿下34分12籃板7助攻。 路透社

湖人隊今天碰鵜鶘隊，當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）雖休兵，但有招牌後衛唐西奇（Luka Doncic）領軍，紫金軍團首節就灌進46分，一路領先下以133：121收下7連勝。

40歲的詹姆斯因坐骨神經痛缺席開季頭14場比賽，上月碰爵士隊才回歸，不過今天湖人首度主場「背靠背」休息，史馬特（Marcus Smart）也因背部痙攣也將缺陣。

詹姆斯本季4戰場均成績是16.5分、8.3助攻和5.0籃板，今天雖缺陣，唐西奇和里夫斯（Austin Reaves）一起扛起球隊，唐西奇全場34分就有22分集中在上半場，助隊首節取得46：27領先，半場打完也保有77：57優勢。

里夫斯貢獻33分、5籃板、8助攻。 路透社
里夫斯貢獻33分、5籃板、8助攻。 路透社

唐西奇另外有12籃板和7助攻，里夫斯貢獻33分、5籃板、8助攻，中鋒艾頓（Deandre Ayton）挹注22分、12籃板和4阻攻，率湖人主場一路領先。

鵜鶘當家球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson ）腿傷缺陣下，最多落後湖人達26分，全隊以麥高文斯（Bryce McGowens）23分最佳，比伊（Saddiq Bey）22分、11籃板，小將費爾斯（Jeremiah Fears）21分，但近12戰只拿下1勝。

延伸閱讀

NBA／不打「背靠背」 湖人挑戰7連勝少詹皇

NBA／艾頓狀態出色成湖人中流砥柱 唐西奇盛讚：我欣賞他

NBA／唐西奇、里夫斯狂飆73分 獨行俠迎回戴維斯仍不敵湖人

NBA／約柯奇真的太誇張！詹姆斯超高評價：沒有比他更強的球員

相關新聞

NBA／首節狂灌46分！詹皇休兵無礙 唐西奇率湖人笑納7連勝

湖人隊今天碰鵜鶘隊，當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）雖休兵，但有招牌後衛唐西奇（Luka Donci...

NBA／杜蘭特總命中數超越名人堂射手 躍升史上第11位

火箭球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在今日比賽砍下25分，幫助火箭129：101大勝爵士。除了幫助火箭拿下本賽季第13勝外，杜蘭特還在比賽過程締造新猷，他以10660顆命中數，正式超越名

NBA／安比德回歸仍輸！強森爆砍41分 老鷹2OT血戰扳倒76人

76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）因傷缺陣9戰後回歸首戰，球隊就和老鷹隊血戰到兩度延長，儘管馬克西（Tyr...

NBA／真正的「浪花兄弟」！ 小柯瑞重返勇士與大哥柯瑞連線

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的弟弟小柯瑞（Seth Curry）休賽季曾獲勇士合約，然而由於薪資結構的壓力，勇士只能被迫先將他裁掉，但不排除日後將他簽回。今日根據《ESPN》報導指出，勇

NBA／差點掉球變關鍵三分彈 愛德華飆39分力退塞爾蒂克

灰狼隊當家球星愛德華（Anthony Edwards）延續火熱手感，今天對塞爾蒂克隊再轟下39分，包括最後14秒投進不可...

NBA／菜鳥三分彈續命！布里吉斯接管OT 黃蜂棄「球弟」斷暴龍9連勝

最多陷入17分落後，黃蜂隊今天上演不可思議逆轉勝，第四節末段先打出瘋狂的12：0反撲攻勢追平暴龍隊，延長賽再靠布里吉斯（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。