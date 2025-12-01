NBA／史上僅2人！阿夫迪賈收下生涯第4次大三元 附帶超罕見紀錄

拓荒者隊阿夫迪賈（Deni Avdija）本賽季破繭而出，逐漸成長為隊上球星的他，在今日對衛冕軍雷霆的比賽完成他生涯第4次大三元的壯舉，他還是NBA史上第2位在生涯前4次大三元中都取得30分或以上的球員。但最終拓荒者未能再次扳倒全聯盟第一的雷霆，以115：123敗下陣來，也讓衛冕軍收下12連勝。

阿夫迪賈本場比賽砍下31分、19籃板、10助攻和1抄截。他全場14投6中，三分球4投0中，罰球23罰19中。賽後，根據ESPN Insights的報導，阿夫迪賈成為史上第2位在生涯前4次大三元的比賽中場均至少得到30分的球員。

「今晚，阿夫迪賈成為NBA歷史上第2位在其職業生涯前4次大三元中均得到30+分的球員。」ESPN Insights在社群媒體X上發文寫道。

拓荒者整場比賽一路與雷霆糾纏，直至最後關鍵時刻才分出勝負。首節他們雖然落後衛冕軍5分，但卻在上半場結束時反超1分，比數55：54。然而，雷霆卻在末節奮起直追，在第四節以單節38：28的比分反超拓荒者，終場雷霆以8分差拿下這場客場勝利。

分析本場比賽，球的傳導和禁區得分是雷霆此戰能夠獲勝的關鍵，雷霆隊在這兩方面都佔優勢，他們合計送出27次助攻，並在內線拿下56分；反觀拓荒者表現不佳，僅送出22次助攻，在內線拿下36分。

儘管拓荒者隊最終落敗，但隊中仍有5名球員得分上雙，除了阿夫迪賈以外，卡瑪拉（Toumani Camara）表現同樣出色，全場投進5顆三分的他，貢獻19分、8籃板和4助攻；葛蘭特（Jerami Grant）則得到18分，並賞給對手3次火鍋；穆雷（Kris Murray）得到13分、6籃板；勒夫（Caleb Love）得到12分、2抄截。

本賽季是阿夫迪賈生涯第6個賽季，也是他在拓荒者的第2個賽季，自2024年從巫師轉會而來後，他迅速成長為一名球星，本季阿夫迪賈場均25.5分、6.4籃板與5.5助攻，是隊中的頭號得分王牌。

