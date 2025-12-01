快訊

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

布魯斯威利罹失智症3年！健康急速下滑 後事安排曝「死後捐贈大腦」

1199元起！台灣虎航2026夏季航班第2波 明天上午10時開賣

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／史上僅2人！阿夫迪賈收下生涯第4次大三元 附帶超罕見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
拓荒者隊球星阿夫迪賈（中）。 法新社
拓荒者隊球星阿夫迪賈（中）。 法新社

拓荒者隊阿夫迪賈（Deni Avdija）本賽季破繭而出，逐漸成長為隊上球星的他，在今日對衛冕軍雷霆的比賽完成他生涯第4次大三元的壯舉，他還是NBA史上第2位在生涯前4次大三元中都取得30分或以上的球員。但最終拓荒者未能再次扳倒全聯盟第一的雷霆，以115：123敗下陣來，也讓衛冕軍收下12連勝。

阿夫迪賈本場比賽砍下31分、19籃板、10助攻和1抄截。他全場14投6中，三分球4投0中，罰球23罰19中。賽後，根據ESPN Insights的報導，阿夫迪賈成為史上第2位在生涯前4次大三元的比賽中場均至少得到30分的球員。

「今晚，阿夫迪賈成為NBA歷史上第2位在其職業生涯前4次大三元中均得到30+分的球員。」ESPN Insights在社群媒體X上發文寫道。

拓荒者整場比賽一路與雷霆糾纏，直至最後關鍵時刻才分出勝負。首節他們雖然落後衛冕軍5分，但卻在上半場結束時反超1分，比數55：54。然而，雷霆卻在末節奮起直追，在第四節以單節38：28的比分反超拓荒者，終場雷霆以8分差拿下這場客場勝利。

分析本場比賽，球的傳導和禁區得分是雷霆此戰能夠獲勝的關鍵，雷霆隊在這兩方面都佔優勢，他們合計送出27次助攻，並在內線拿下56分；反觀拓荒者表現不佳，僅送出22次助攻，在內線拿下36分。

儘管拓荒者隊最終落敗，但隊中仍有5名球員得分上雙，除了阿夫迪賈以外，卡瑪拉（Toumani Camara）表現同樣出色，全場投進5顆三分的他，貢獻19分、8籃板和4助攻；葛蘭特（Jerami Grant）則得到18分，並賞給對手3次火鍋；穆雷（Kris Murray）得到13分、6籃板；勒夫（Caleb Love）得到12分、2抄截。

本賽季是阿夫迪賈生涯第6個賽季，也是他在拓荒者的第2個賽季，自2024年從巫師轉會而來後，他迅速成長為一名球星，本季阿夫迪賈場均25.5分、6.4籃板與5.5助攻，是隊中的頭號得分王牌。

拓荒者 雷霆 Jerami Grant

相關新聞

NBA／首節狂灌46分！詹皇休兵無礙 唐西奇率湖人笑納7連勝

湖人隊今天碰鵜鶘隊，當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）雖休兵，但有招牌後衛唐西奇（Luka Donci...

NBA／杜蘭特總命中數超越名人堂射手 躍升史上第11位

火箭球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在今日比賽砍下25分，幫助火箭129：101大勝爵士。除了幫助火箭拿下本賽季第13勝外，杜蘭特還在比賽過程締造新猷，他以10660顆命中數，正式超越名

NBA／安比德回歸仍輸！強森爆砍41分 老鷹2OT血戰扳倒76人

76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）因傷缺陣9戰後回歸首戰，球隊就和老鷹隊血戰到兩度延長，儘管馬克西（Tyr...

NBA／真正的「浪花兄弟」！ 小柯瑞重返勇士與大哥柯瑞連線

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的弟弟小柯瑞（Seth Curry）休賽季曾獲勇士合約，然而由於薪資結構的壓力，勇士只能被迫先將他裁掉，但不排除日後將他簽回。今日根據《ESPN》報導指出，勇

NBA／差點掉球變關鍵三分彈 愛德華飆39分力退塞爾蒂克

灰狼隊當家球星愛德華（Anthony Edwards）延續火熱手感，今天對塞爾蒂克隊再轟下39分，包括最後14秒投進不可...

NBA／菜鳥三分彈續命！布里吉斯接管OT 黃蜂棄「球弟」斷暴龍9連勝

最多陷入17分落後，黃蜂隊今天上演不可思議逆轉勝，第四節末段先打出瘋狂的12：0反撲攻勢追平暴龍隊，延長賽再靠布里吉斯（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。