NBA／連續58場命中三分超越「矮湯」 懷特破綠軍隊史紀錄
先前拿下2連勝的「綠衫軍」塞爾蒂克隊，在昨日115：119惜敗灰狼。即便如此，他們的先發後衛懷特（Derrick White）仍在比賽中創造歷史，憑藉第三節一記三分跳投命中，他將自己連續命中三分球的場次紀錄擴大到58場，打破了先前由前塞爾蒂克明星後衛「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）所保持的隊史紀錄。
現年31歲的懷特，自2022年加盟塞爾蒂克以來，多年來，他一直是球隊最可靠的射手之一，但到了2025-26賽季初期，他的三分球命中率已經下滑至32.0%左右。然而，儘管狀態低迷，他仍然在每場比賽中至少命中一記三分球。
懷特的連續三分球不中紀錄可追溯回到上個賽季，他上一次未命中三分球的紀錄是在2025年1月13日例行賽對陣鵜鶘隊的比賽中，懷特全場僅得6分，且無三分命中紀錄；在此之前，他在1月11日對陣國王隊的比賽中同樣三分球6投盡墨。
近期懷特三分手感有逐漸回溫的跡象，在塞爾蒂克對灰狼之前的7場比賽中，他場均出手8.1顆三分球，三分球命中率為40.4%，塞爾蒂克戰績也正朝著好的方向前進，近10場比賽中他們拿下7場勝利，目前戰績為11勝9敗，排在東區第8。
本賽季，懷特場均可攻下16分、4籃板和5.1助攻。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言