NBA／連續58場命中三分超越「矮湯」 懷特破綠軍隊史紀錄

先前拿下2連勝的「綠衫軍」塞爾蒂克隊，在昨日115：119惜敗灰狼。即便如此，他們的先發後衛懷特（Derrick White）仍在比賽中創造歷史，憑藉第三節一記三分跳投命中，他將自己連續命中三分球的場次紀錄擴大到58場，打破了先前由前塞爾蒂克明星後衛「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）所保持的隊史紀錄。

現年31歲的懷特，自2022年加盟塞爾蒂克以來，多年來，他一直是球隊最可靠的射手之一，但到了2025-26賽季初期，他的三分球命中率已經下滑至32.0%左右。然而，儘管狀態低迷，他仍然在每場比賽中至少命中一記三分球。

前塞爾蒂克明星後衛「矮湯」湯瑪斯。 美聯社

懷特的連續三分球不中紀錄可追溯回到上個賽季，他上一次未命中三分球的紀錄是在2025年1月13日例行賽對陣鵜鶘隊的比賽中，懷特全場僅得6分，且無三分命中紀錄；在此之前，他在1月11日對陣國王隊的比賽中同樣三分球6投盡墨。

近期懷特三分手感有逐漸回溫的跡象，在塞爾蒂克對灰狼之前的7場比賽中，他場均出手8.1顆三分球，三分球命中率為40.4%，塞爾蒂克戰績也正朝著好的方向前進，近10場比賽中他們拿下7場勝利，目前戰績為11勝9敗，排在東區第8。

本賽季，懷特場均可攻下16分、4籃板和5.1助攻。

Derrick White: 57 straight games with a triple!



He ties Isaiah Thomas for the longest such streak in Celtics franchise history.



🏆 DET-BOS • East Group B@emirates NBA Cup on ESPN pic.twitter.com/QXVQnbyiLl — NBA (@NBA) 2025年11月26日

Derrick White made a 3-pointer in his 58th straight game tonight, breaking Isaiah Thomas’ franchise record for most consecutive games with a three. — Celtics Stats (@celtics_stats) 2025年11月30日