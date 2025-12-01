NBA／杜蘭特總命中數超越名人堂射手 躍升至史上第11位

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭球星「KD」杜蘭特。 路透社
火箭球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在今日比賽砍下25分，幫助火箭129：101大勝爵士。除了幫助火箭拿下本賽季第13勝外，杜蘭特還在比賽過程締造新猷，他以10660顆命中數，正式超越名人堂射手英格利許（Alex English），排名榜名次上升至第11位。

在火箭對陣爵士的比賽開始3分鐘後，杜蘭特利用森根（Alperen Sengun）的手遞手掩護，在中距離罰球線附近命中一記跳投，完成他生涯第10660顆的進球數，超越英格利許，正式升上NBA歷史投籃命中數排行榜第11位。

整場比賽，杜蘭特14投10中，其中包括三分球4投3中，共計得到25分，外帶6籃板、4助攻、3抄截和1阻攻；隊友森根攻下全場最高的27分。近況火燙的火箭隊，在最近7場比賽中贏下6場，其中包括一場對魔術曾打到延長賽，最終火箭以117：113得勝，杜蘭特在那場比賽中砍下35分，他在11月累積3次得分超過30分。

本賽季，杜蘭特場均得到24.6分、4.8籃板、3.3助攻和1抄截。投籃命中率為48.5%，三分球命中率為36.4%。他所率領的火箭目前以13勝4敗的戰績排在西區第3，僅落後雷霆、湖人。

Kevin Durant 火箭

