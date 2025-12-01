NBA／安比德回歸仍輸 老鷹2OT血戰扳倒76人

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）因傷缺陣9戰後回歸首戰，球隊就和老鷹隊血戰到兩度延長，儘管馬克西（Tyrese Maxey）狂轟全場最高44分，但老鷹靠強森（Jalen Johnson）二度延長賽的連續三分彈，硬是以142：134帶走勝利。

老鷹第四節打出13：0猛攻，從開節的6分落後到96：89領先，最後49秒強森兩罰得手後也還握有113：105優勢。76人在葛萊姆斯（Quentin Grimes）外線破網下追分，馬克西最後8秒更投進追平外線，讓比賽115：115進入延長賽。

馬克西延長賽持續進球，但強森最後1秒的出手被犯規，他兩罰都把握讓比分126：126再度平手，比賽進入二度延長。

強森二度延長賽在平手時刻連進2記三分彈，再助攻給隊友丹尼爾斯（Dyson Daniels），助老鷹取得140：134領先；76人想靠外線追分但嘗試都落空，本季「三巨頭」安比德、喬治（Paul George）和馬克西合體仍吞敗。

老鷹以強森41分、14籃板最高，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）也有34分、8籃板、7助攻，助隊奪下2連勝。

