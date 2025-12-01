NBA／真正的「浪花兄弟」！ 小柯瑞重返勇士與大哥柯瑞連線

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的弟弟小柯瑞（Seth Curry）休賽季曾獲勇士合約，然而由於薪資結構的壓力，勇士只能被迫先將他裁掉，但不排除日後將他簽回。今日根據《ESPN》報導指出，勇士球團提供小柯瑞一份至本賽季結束的合約，這代表他將重返勇士，並與大哥柯瑞組成真正的「浪花兄弟」。

小柯瑞在今年休賽季曾以1年約加盟勇士，因為勇士團隊薪資結構的限制，他們不得不在季前將他裁掉，當時美媒就曾指出，預計只是一次短暫的分離，之後就會重新聚首。

Seth Curry intends to re-sign with the Golden State Warriors on Monday to a deal for the remainder of the season, sources tell ESPN. Curry – who shot an NBA-best 45.6% from 3-point range in 2024-25 – joins older brother Stephen on the Warriors for his 12th season in the league. https://t.co/umwvhCy4OX — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年11月30日

同樣以神射手聞名的小柯瑞，外圍投射的命中率也不輸哥哥。小柯瑞生涯至今已投進945記三分球，命中率高達43.3%，位列聯盟史上第7。上賽季，他效力黃蜂時，三分球命中率更是高達45.6%，高居聯盟榜首。

現年35歲的小柯瑞，雖其職業生涯從G聯盟聖克魯斯勇士隊（Santa Cruz Warriors）出發，但當時的他並未升上母隊勇士隊，與哥哥同隊的機會就此擦肩而過。他12年的職業生涯效力過多達10支球隊，所以這次的簽約意味著小柯瑞將在接下來與哥哥柯瑞完成在同一支球隊並肩作戰的夢想。

然而，兄弟倆並肩作戰的日子恐怕還要等上一段時間，柯瑞目前因左大腿拉傷而持續缺陣，預計將在下周接受複查。

BREAKING: Seth Curry intends to re-sign with the Golden State Warriors on Monday.



The deal will be for the remainder of the season.



(via Shams) pic.twitter.com/BKIKQonAmy — Basketball Forever (@bballforever_) 2025年11月30日

Warriors are signing Seth Curry for the remainder of the season, per @ShamsCharania



Seth Curry joined the team in training camp but was waived before the season began due to "financial restraints.” Now he’s back on the squad. pic.twitter.com/bP7klxzImw — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年11月30日