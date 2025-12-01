快訊

NBA／不打「背靠背」 湖人挑戰7連勝少詹皇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯(右)高掛免戰牌。 美聯社
詹姆斯(右)高掛免戰牌。 美聯社

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）回歸4場比賽都奪下勝利，不過今天碰鵜鶘隊因保護左腳傷勢，確定缺席。

40歲的詹姆斯因坐骨神經痛缺席開季頭14場比賽，上月碰爵士隊才回歸。詹姆斯歸隊的湖人打出慶祝行情，帶著一波6連勝迎接主場本季首度「背靠背」，今天迎接鵜鶘，明天將和太陽隊交手。

詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）上周就告訴美國《ESPN》，為了身體狀況，希望征戰NBA破紀錄第23個賽季的詹姆斯不要連兩天出賽，今天詹姆斯就高掛免戰牌。

本季4戰詹姆斯場均成績是16.5分、8.3助攻和5.0籃板，他回歸後的湖人還未嘗敗績。

不只少了「小皇帝」，史馬特（Marcus Smart）今天因背部痙攣也將缺陣。

相關新聞

NBA／差點掉球變關鍵三分彈 愛德華飆39分力退塞爾蒂克

灰狼隊當家球星愛德華（Anthony Edwards）延續火熱手感，今天對塞爾蒂克隊再轟下39分，包括最後14秒投進不可...

NBA／菜鳥三分彈續命！布里吉斯接管OT 黃蜂棄「球弟」斷暴龍9連勝

最多陷入17分落後，黃蜂隊今天上演不可思議逆轉勝，第四節末段先打出瘋狂的12：0反撲攻勢追平暴龍隊，延長賽再靠布里吉斯（...

NBA／安比德回歸仍輸 老鷹2OT血戰扳倒76人

76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）因傷缺陣9戰後回歸首戰，球隊就和老鷹隊血戰到兩度延長，儘管馬克西（Tyr...

NBA／綠衫軍浪費21分領先 普里查德轟42分驚險退騎士

塞爾蒂克隊今天差點搞砸最多21分領先，騎士隊在米契爾第四節尾聲連飆外線下（Donovan Mitchell）將比分縮小到...

NBA／不打「背靠背」 湖人挑戰7連勝少詹皇

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）回歸4場比賽都奪下勝利，不過今天碰鵜鶘隊因保護左腳傷勢，確定缺...

NBA／艾頓狀態出色成湖人中流砥柱 唐西奇盛讚：我欣賞他

先前NBA盃小組賽，靠著雙衛唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）兩人合砍74分，以及傷癒回歸的中鋒艾頓（Deandre Ayton）攻守俱佳的好表現，幫助湖人以129

