NBA／不打「背靠背」 湖人挑戰7連勝少詹皇

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）回歸4場比賽都奪下勝利，不過今天碰鵜鶘隊因保護左腳傷勢，確定缺席。

40歲的詹姆斯因坐骨神經痛缺席開季頭14場比賽，上月碰爵士隊才回歸。詹姆斯歸隊的湖人打出慶祝行情，帶著一波6連勝迎接主場本季首度「背靠背」，今天迎接鵜鶘，明天將和太陽隊交手。

詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）上周就告訴美國《ESPN》，為了身體狀況，希望征戰NBA破紀錄第23個賽季的詹姆斯不要連兩天出賽，今天詹姆斯就高掛免戰牌。

本季4戰詹姆斯場均成績是16.5分、8.3助攻和5.0籃板，他回歸後的湖人還未嘗敗績。

不只少了「小皇帝」，史馬特（Marcus Smart）今天因背部痙攣也將缺陣。