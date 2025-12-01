聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／不打「背靠背」 湖人挑戰7連勝少詹皇
湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）回歸4場比賽都奪下勝利，不過今天碰鵜鶘隊因保護左腳傷勢，確定缺席。
40歲的詹姆斯因坐骨神經痛缺席開季頭14場比賽，上月碰爵士隊才回歸。詹姆斯歸隊的湖人打出慶祝行情，帶著一波6連勝迎接主場本季首度「背靠背」，今天迎接鵜鶘，明天將和太陽隊交手。
詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）上周就告訴美國《ESPN》，為了身體狀況，希望征戰NBA破紀錄第23個賽季的詹姆斯不要連兩天出賽，今天詹姆斯就高掛免戰牌。
本季4戰詹姆斯場均成績是16.5分、8.3助攻和5.0籃板，他回歸後的湖人還未嘗敗績。
不只少了「小皇帝」，史馬特（Marcus Smart）今天因背部痙攣也將缺陣。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言