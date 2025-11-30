NBA／亞歷山大開季飆分驚人效率 堪比23歲籃球之神喬丹
雷霆在陣容仍不完整的情況下，開季前20戰取得19勝1敗的驚人成績，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）強而穩定的攻守輸出無疑是一大關鍵。
根據統計，亞歷山大在這20場比賽中有多達17場至少拿到30分，過去50年來能有如此飆分數據的怪物也只有「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。
喬丹在1986-87賽季曾17次達到此成就，當時他年僅23歲，整季繳出場均37.1分、5.2籃板、4.6助攻、2.9抄截的無解表現，除入選全明星、最佳陣容一隊外，更成為NBA史上少數單季得分突破3000分的球員之一。
在告別腳傷並且在季後賽面對強權塞爾蒂克轟進史上最高63分紀錄之後，年僅23歲的喬丹在1986-87年賽季猶如猛虎出閘，進攻端表現如入無人之境。開季前20場比賽有高達18場比賽破30分，其中有13場破40分。
整季下來，喬丹82場全勤有67場至少拿到30分，繳出場均37.1分5.2籃板4.6助攻2.9抄截的恐怖表現，正式開啟10屆得分王之路，這一年他除了入選明星賽、年度最佳第一隊外，他更成為張伯倫（Wilt Chamberlain）之後首位單季得分突破3000分的球員。
27歲的亞歷山大，本季所展現火力同樣堪稱歷史級，截至目前場均32.9分6.7助攻4.9籃板1.6抄截，投籃命中率高達54.5%，與上季MVP賽季相比，上場時間稍降，整體效率卻是全方位飆升。
