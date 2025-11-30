NBA／瞄準歷史得分王寶座 字母哥霸氣宣言：5年內就能趕上

公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在主場迎戰籃網的比賽中，又在生涯履歷上增添一筆重要里程碑。他以15投12中的高效率攻下29分，其中第三節一記底角三分球命中，讓他正式成為史上第42位「21000分俱樂部」成員。

根據統計，現年30歲又358天的安戴托昆波是史上第6年輕拿到21000分的球員，若以前鋒位置來看，他則是第3年輕，僅次於詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）。

Giannis 3-ball! pic.twitter.com/3OWLfWJpQR — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2025年11月30日

安戴托昆波賽前僅差27分即可達成紀錄，而他毫不拖延，在率隊終止7連敗的同時，也將屬於自己的歷史夜完整寫下，不讓里程碑蒙上任何敗戰陰影。賽後面對媒體，安戴托昆波談起這項成就，語氣平靜，心境顯然也與年輕時有所不同。

「年輕時的我會想：『嗯，又是工作的一天，完成任務就回家。』」安戴托昆波說，「但隨著年紀增長，你會越懂得珍惜這些時刻，不會把它視為理所當然。」

他透露，這次紀錄的意義是由瑞佛斯（Doc Rivers）教練點醒了他。

「教練走進來告訴我，NBA歷史上只有大概11、12個人能在同一支球隊拿下21000分，然後你會想：『哇。』」安戴托昆波表示，「對於一個來自希臘塞波利亞的小孩來說，那是一個什麼好事都不常發生的小地方。13年後能站在這個舞台、拿到21000分，我真的非常感激。」

當安戴托昆波看到這些里程碑上與他並列的其他人名字後，更感到震撼。

Giannis Antetokounmpo (29 points, 12-15 from the floor) surpassed 21,000 career regular season points in Milwaukee's W tonight!



Antetokounmpo (30y, 358d) becomes the sixth-youngest player to reach that total 👏💯 pic.twitter.com/lVVg7F2YCO — NBA (@NBA) 2025年11月30日

「那些人是誰？喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯、張伯倫（Wilt Chamberlain）和杜蘭特。那是『GOAT中的GOAT』的名單。我想沒有人會反對這點。」

字母哥坦言，能與這些傳奇並列在一起是一大榮耀，但他認為自己仍有空間追趕前人。「我跟他們取得的成就一樣多嗎？我不這麼認為。我還有很多提升空間，也還有很多年能去書寫自己的傳奇。」

談到未來目標時，安戴托昆波更是展現雄心壯志，那就是挑戰歷史總得分第一。「我覺得，要登上得分榜頂端，不需要6年、7年、8年。」安戴托昆波霸氣地說，「依我看，只需要4、5年，或是4年半的時間。」

「等我35歲、坐在同一張椅子上，我們大概就能討論我是否成為歷史得分王了。這是我提前說出的願景，而且我相信我會做到。那是我想追求的事情。」安戴托昆波說。

Giannis in incredible company. https://t.co/2YRcjF2h6D pic.twitter.com/MqtYQU8vba — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2025年11月30日