NBA／「史上最偉大落選新秀」 名嘴貝勒斯盛讚里夫斯

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人後衛里夫斯。 美聯社
昨日湖人以129比119擊敗獨行俠，「村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）表現出色，砍下全場最高的38分，幫助球隊成功晉級NBA盃8強賽。賽後，名嘴貝勒斯（Skip Bayless）更是對他讚譽有加，他在社群媒體上稱里夫斯是「史上最偉大落選新秀」。

「里夫斯是NBA歷史上最偉大的落選新秀，他必須入選明星賽。」貝勒斯在社群媒體X（前身為Twitter）上寫道。

貝勒斯等人認為，里夫斯年紀輕輕就已經展現出與其他知名落選新秀如華勒斯（Ben Wallace）、海斯倫（Udonis Haslem）等球員相媲美的實力，這足以證明他已達到這些退役球星的水平。

根據《洛杉磯時報》報道，里夫斯在談到自己當晚的出色表現時，將功勞歸於球隊兩大巨星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）。「我終於投進三分球了，感覺真好，」里夫斯說道：「唐西奇吸引了太多的注意力。詹姆斯當然也是，他們肯定會吸引大部分的關注。我就在場上跑動，尋找空位投籃、投進關鍵球。」

賽後，身為球隊老大哥的詹姆斯同樣稱讚起里夫斯，他表示：「我多久之前就跟你們說過，里夫斯球打得很棒，這沒什麼新鮮的，他真的很厲害！」

湖人三巨頭由左至右為：詹姆斯、里夫斯和唐西奇。 路透社
里夫斯是2021年選秀會的落選新秀，他在2021年8月3日與洛杉磯湖人簽訂一份雙向合約，9月27日，他獲得湖人一份為期2年的正式合約。他在這幾年間從板凳球員打起，逐步成長為球隊倚重的後場核心，重要程度僅次於詹姆斯和唐西奇。

本賽季至今，里夫斯在15場比賽中場均得到28.5分、5.9籃板和6.7助攻，並幫助湖人隊取得14勝4敗的戰績。他們將在明日對上西區排名墊底的鵜鶘隊，同時尋求7連勝的機會。

