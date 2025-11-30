NBA／雷霆平歷史次佳開季仍有危機！禁區悍將腿傷恐缺席2周

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆中鋒哈爾特斯坦。 美聯社
本賽季至今只輸過1場的雷霆，昨日才喜迎「二當家」威廉斯（Jalen Williams）歸隊，但他們卻在今天傳出壞消息，雷霆球團於今日宣布，球隊禁區支柱哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）因右小腿比目魚肌拉傷，預估將缺席至少10至14天。

衛冕軍雷霆隊昨日迎回威廉斯歸隊，他上陣29分鐘，拿下11分、4籃板和8助攻；一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則砍下37分，帶領雷霆以123比119險勝太陽，豪取11連勝，開季至今20場比賽共拿下19勝，追平歷史次佳開季戰績，同時也正式晉級NBA盃8強賽。

哈爾特斯坦先前因傷缺席了對陣太陽隊的比賽，當時球隊官方給出的解釋是右腳踝酸痛。如今進一步檢查確認後是為「右小腿比目魚肌拉傷」，他在雷霆隊前19場比賽中擔任先發中鋒，場均交出12.2分、10.7個籃板和3.4次助攻，投籃命中率為67.1%。

去年他也曾因左腳相同傷勢缺陣12天，共計5場比賽，此次傷勢預估同樣可能缺席最多5場賽事。

在哈爾特斯坦因傷高掛免戰牌後，目前雷霆將由霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jaylin Williams）等人扛起捍衛禁區的任務，可能在籃板保護方面會感到吃力。

雷霆 Shai Gilgeous-Alexander

