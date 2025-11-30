籃球／旅日游艾喆對決日本隊 將壓力轉換成動力

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
游艾喆（右）是中華隊唯一現役效力日本B聯盟的球員。記者曾思儒／攝影
游艾喆（右）是中華隊唯一現役效力日本B聯盟的球員。記者曾思儒／攝影

中華隊明天晚上將在新莊體育館迎接世界盃亞洲區資格賽第二戰，再度面對周五交手過的日本隊隊，目前效力日本B聯盟滋賀湖泊的後衛游艾喆坦言首戰上半場表現不是太好，回到主場要將壓力轉換成動力，提升球場上的專注度，盼能捍衛主場。

游艾喆大學時期幫助政治大學完成UBA公開男一級4連霸，大學畢業後直接赴日挑戰日本B聯盟一級舞台，今年和滋賀湖泊繼續合作，成目前唯一在日本打拚的台將。上季同樣赴日的「黑豹」阿巴西和曾祥鈞，本季都返台，和游艾喆同樣是世界盃亞洲區資格賽國手。

兩天前在神戶以64：90輸球，上場12分鐘的游艾喆3投盡墨沒得分，另有2籃板和2助攻。今天中午中華隊練球後受訪，他認為明天晚上的第二戰要先回歸自己，「日本打得很團隊，攻與防都是五個人一起流動、做防守，相對來說我雖然比較熟悉，也需要更快融入球隊，培養出化學效應。」

游艾喆自評首戰的上半場沒做得非常好，「回到主場又是全新的開始，就是要從比賽第一秒專注，做好團隊防守、團隊進攻，到最後一秒鐘。」

身為日本媒體較熟悉的台灣選手，游艾喆賽前就遭點名，但他強調不管對手，回到自家都該打出最好表現來捍衛主場，不過倒是沒有感受太多壓力，「在場上一直以來就盡全力幫助球隊，盡我所能讓球隊變更好。打球一定會有壓力，看怎麼轉換成動力或球場上的專注度。」

「黑豹」阿巴西4投都落空，只靠罰球得到4分，他提到日本隊的成員幾乎都是日本聯盟的各隊主力，上季雖交手過但開賽沒馬上適應對手給的強度，明天再對陣會好好調整。

