NBA／史上最年輕35分球員！ 18歲狀元佛雷格一夜連創多項紀錄
獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）今天面對快艇表現大爆發，全場22投13中包含11罰9中，雖然外線出手全落空，仍舊狂轟生涯新高35分，帶領球隊拿下勝利。
根據統計，目前才18歲又343天的佛雷格，成為詹姆斯之後史上第2位在18歲這個年齡拿到至少30分的球員，當時詹姆斯是18歲又334天；此外，佛雷格更是史上最年輕單場破35分的球員。
值得一提的是，佛雷格先前才在對湖人比賽中送出11次助攻，超越詹姆斯成為最年輕助攻達雙位數的球員。
這場比賽之後，佛雷格的生涯總得分突破300分，成為史上第4位在18歲這個階段累積超過300分的球員，前3人分別是詹姆斯（LeBron James）、布萊恩（Kobe Bryant）和麥格瑞迪（Tracy McGrady）。
賽後談到破紀錄，佛雷格表示：「這是一種榮幸。我感到非常幸運能有機會來到這個聯盟，我身邊有非常棒的隊友和教練，是他們讓我有機會做到這一切。」
對於能和雷納德（Kawhi Leonard）交手，佛雷格坦言：「他一直都是我努力的目標。他是攻守兼備最好的球員之一。」
