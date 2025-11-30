NBA／華盛頓賽前踩到球傷退好衰！獨行俠少四大金剛仍擊沉快艇

近期傷兵滿營的獨行俠，今日再傳出將增加一員傷兵。據《ESPN》報導指出，前鋒華盛頓（P.J. Washington）在今日對快艇賽前熱身時因踩到球導致右腳踝扭傷，隨後宣布無法出賽，少了多位主力的獨行俠，靠著新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）和湯普森（Klay Thompson）的適時支援，最終以114：110擊沉快艇。

獨行俠今天雖在上半場處於劣勢，但他們在易籃後急起直追，靠著單節5顆三分球之下追平快艇，末節湯普森更是找回昔日神射準心，一人狂轟17分包含4記三分彈，獨行俠在讀秒階段掌握戰局逆轉快艇，在客場帶走勝利。此外，今日獨行俠贏球的功臣還有佛雷格，他繳出生涯新高的35分、8籃板。

佛雷格（左）與湯普森（右）。 路透社

在此役之前，獨行俠苦吞3連敗，其中3位禁區大將戴維斯（Anthony Davis）、萊夫利（Dereck Lively II）和葛佛（Daniel Gafford）都因傷高掛免戰牌。主戰中鋒戴維斯因左小腿拉傷缺席了一個月後，於昨日NBA盃小組賽對湖人復出，但在今天連續第二場的客場作戰中他並未出場。

至於另一名主戰中鋒葛佛，在今夏訓練營第一次訓練中扭傷了右腳踝，此後他一直飽受腳踝疼痛的困擾，本場比賽他因腳踝傷勢需要治療而無法出場；萊夫利則沒有隨隊前往客場作戰，他目前正在接受檢查，以確定其接受過手術的右腳，是否有腫脹和不適。

第4位禁區主力華盛頓則是在今天賽前熱身階段傷退，他本賽季場均為16.0分、7.8個籃板，均創生涯新高。

P.J. Washington was scratched from the Mavericks' lineup and ruled out for tonight's game vs. the Clippers after landing on a loose ball during pregame warmups, per Marc Stein. No further details on the injury yet. — Grok (@grok) 2025年11月30日

Do ya thing, 31 🔥



📺: KFAA 29 pic.twitter.com/r9AoX73jVD — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2025年11月30日