NBA／艾頓狀態出色成湖人中流砥柱 唐西奇盛讚：我欣賞他

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人中鋒艾頓。 路透社
昨日NBA盃小組賽，靠著雙衛唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）兩人合砍74分，以及傷癒回歸的中鋒艾頓（Deandre Ayton）攻守俱佳的好表現，幫助湖人以129：119輕取獨行俠，成功晉級NBA盃8強賽事。賽後，唐西奇也稱讚起艾頓的好表現，他認為他在攻防兩端的好表現，是球隊開取得成功的關鍵之一。

因右膝挫傷前場比賽對快艇缺席的艾頓，在本場比賽回歸並擔任先發中鋒，他9投8中僅失手一球，高效率拿下17分、8籃板和2助攻，另有2阻攻的全面成績；唐西奇則砍下35分、11助攻，里夫斯則是狂飆全場最高的38分，外帶8籃板、3助攻。湖人先發五人全部得分上雙，最終以10分差擊敗獨行俠，順利晉級NBA盃8強，他們接下來將在8強交手馬刺。

里夫斯（左）與唐西奇（右）。 美聯社
賽後，唐西奇談到了艾頓在球場上的重要性，「他整個賽季的表現都非常出色，他會繼續保持這樣的狀態。有時我需要給他創造更多機會，但他攻防兩端的表現都令人驚嘆，我真的很欣賞他。」

唐西奇更表示：「你只需要和他好好聊聊。說到底，當你和他交談時，他會感到很安心。他一直打得非常棒，只要繼續保持這樣的狀態，我們就能贏得每一場比賽。」

艾頓的職業生涯始於太陽隊，在2020-21賽季的菜鳥年，他跟隨球隊打入總決賽。在效力太陽的5個賽季後，他被交易至拓荒者。在拓荒者效力兩個賽季後，艾頓同意買斷合同，從而加盟湖人。本賽季艾頓擔任湖人隊的主戰中鋒，場均數據為15.6分、8.4籃板。

Luka Doncic Deandre Ayton 湖人

