NBA／傳球、得分、籃板樣樣通 詹皇稱小丑是「最全面」球員

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊中鋒約柯奇。 路透社
40歲的湖人當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）是聯盟現役最資深的球員之一，近期在與名人堂球星奈許（Steve Nash）主持的節目中，他分享征戰聯盟近23年來，所見過最全面的進攻球員，此答案正是金塊隊當家中鋒「小丑」約柯奇（Nikola Jokic）。

當被問到他遇到過的最全面的進攻球員是誰時，詹姆斯毫不猶豫地回答道，約柯奇是他見過最全面的進攻球員，「我必須說，就你剛才提到的所有方面而言，從傳球、投籃、籃板到防守注意力，我遇到的所有球員裡，沒有誰比他更全面、更具統治力，」詹姆斯在《Mind the Game》的節目中說道。

詹姆斯更強調：「他（約柯奇）在進攻端無所不能。他真的什麼都能做到。」而之所以稱他為最全面的球員，是因為從上賽季至今，約柯奇的場均數據包含得分、籃板與助攻，皆維持在雙位數以上。上賽季約柯奇繳出恐怖的29.6分、12.7個籃板和10.2次助攻的驚人成績；本季他依舊維持全面身手，截至目前為止，他場均可貢獻29.6分、12.8個籃板和11.1次助攻。

約柯奇生涯曾與詹姆斯有多次交手記錄，他以20勝17負的戰績略佔上風，他所代表的金塊隊，更是在2023年和2024年的季後賽中，兩度淘汰由老詹坐鎮的湖人隊。因此，若從詹姆斯的這次談話來看，可以說約柯奇的表現以及帶隊成績，正是讓老詹對他「心服口服」的重要原因。

約柯奇還曾帶領金塊在2022-23年賽季面對熱火以比數4：1奪下總冠軍，他個人也拿下FMVP殊榮。此外，他還完成3度贏得例行賽MVP的驚人壯舉。

