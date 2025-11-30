NBA／熟悉的K湯最對味！狀元佛雷格轟35分創新高 湯普森第四節爆發擊沉快艇

熟悉的「殺手湯」回來了嗎？原本因右膝傷勢可能缺席今天對快艇比賽的獨行俠老牌射手湯普森（Klay Thompson），賽前改列為可出賽名單，讓傷兵滿營的獨行俠至少還有人可用。

雖然前三節湯普森僅得到6分，但進入第四節後卻是火力大爆發，單節飆進4記三分球豪取17分，彷彿找回昔日殺手本色；搭配菜鳥狀元佛雷格（Cooper Flagg）以近6成命中率狂轟生涯新高35分，獨行俠在下半場扭轉劣勢，反以114比110擊沉快艇。獨行俠終結3連敗的同時，也讓快艇無奈吞下4連敗，雙方排名因此互換，主場7連敗的快艇跌到西區倒數第2。

🚨 HISTORY FOR COOPER FLAGG 🚨@Cooper_Flagg became the YOUNGEST PLAYER in NBA history to score 35+ points in a game in Dallas' victory tonight!



He joins LeBron James as the only players in NBA history to have scored 30+ points in a game before turning 19-years-old. pic.twitter.com/uuU1WTAkQh — NBA (@NBA) 2025年11月30日

湯普森本季投籃狀態低迷，命中率僅有35.2%，三分球命中率更是低至32.9%，兩項命中率皆創下生涯新低。

然而在今天比賽中，湯普森13投8中，包含砍進6顆三分球，造成對手莫大傷害，單場23分更創下本季個人新高。

獨行俠此戰除了原本就休兵的厄文（Kyrie Irving）與艾克森（Dante Exum）外，戴維斯（Anthony Davis）、葛佛（Daniel Gafford）以及萊夫利（Dereck Lively II）3大長人均無法出賽。

如此不利局勢又逢連敗陰影籠罩，佛雷格一肩扛下重任，全場22投13中包含11罰9中，雖然外線出手全落空，仍舊奮力砍下35分8籃板；光是在第四節他和湯普森就合力拿下26分，紮紮實實捍衛住獨行俠的勝利。

獨行俠除了佛雷格和湯普森的發威外，馬歇爾（Naji Marshall）拿到18分8籃板3助攻3抄截，威廉斯（Brandon Williams）14分7助攻3抄截

快艇得分幾乎集中在先發4人身上，雷納德（Kawhi Leonard）30分8籃板3助攻，哈登（James Harden）29分11助攻8籃板，柯林斯21分4籃板3阻攻，祖巴茲19分11籃板4助攻。

