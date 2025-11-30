NBA／「小魔獸」杜倫缺陣無礙！活塞開季前20戰奪16勝 20年來首見
昨日NBA盃小組賽東區龍頭活塞3分差惜敗魔術，活塞當家中鋒「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）更在比賽中遭遇腿部傷勢，今日活塞對熱火的比賽杜倫因傷缺陣，但靠著主控康寧漢（Cade Cunningham）和老將哈里斯（Tobias Harris）的火力支援，以及頂替上陣的中鋒群也有不俗發揮，聯手壓制住熱火的反撲，幫助活塞以138：135贏球。
在昨日對魔術109：112輸球的比賽中，杜倫擔任先發中鋒，他上場31分鐘，拿下16分、12籃板的優異成績，但他卻在比賽過程傳出腿部受傷的消息。賽後根據傷病報告所透露，杜倫將缺陣今日活塞對熱火的賽事。
今天比賽活塞儘管少了杜倫這位禁區主力戰將，但活塞仍舊在半場打完取得雙位數領先，雖然熱火在末節反撲，但靠著康寧漢繳出全隊最高29分、8助攻的領銜下；老將哈里斯則交出本季最高的26分，以及神射手羅賓森（Duncan Robinson）18分的得分挹注，最終幫助活塞驚險贏球收下本季第16勝，同時終止近期2連敗小低潮。
頂替杜倫出戰的史都華（Isaiah Stewart），本場比賽有9分、8籃板和1阻攻的發揮；另一名替補中鋒里德（Paul Reed）表現更佳，繳出13分和10籃板的成績。
稍早，根據活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）受訪時表示，杜倫的傷勢為「左小腿挫傷」，將持續每天觀察其傷勢狀況，具體回歸時間仍未定。
本賽季杜倫共代表球隊出戰17場比賽，場均貢獻19.5分、11.8個籃板和1.1次阻攻，是活塞能夠以16勝4敗的戰績坐穩東區龍頭寶座的重要功臣之一。而活塞開季前20場拿下16勝4敗，是球隊自2005-06年賽季17勝3敗後的最佳開季表現，隊史共4次出現這樣的開局成績。
FB留言